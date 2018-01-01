У селі під Луцьком лисиця виклала стежку з мертвих курчат





Тетяна Фрасолович дуже здивувалася появі лисиці на своєму подвір’ї. Коли вона намагалася прогнати тварину, помітила стежку, викладену свійськими птахами, що залишила за собою хижачка, - пише



Непрохана гостя навіть намагалася повернутися за своєю здобиччю.



Увечері господиня недорахувалася 10 курчат і курки. Мешканка столиці вперше зіткнулася з такою проблемою.



«Боюся за свою дитину, адже лисиці можуть переносити різноманітні хвороби», – каже Тетяна.



По допомогу вона зверталася і у Луцький зоопарк, і до поліції, і до лісівників. Посприяти обіцяли останні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зміїнці, що під Луцьком, лисиця напала на домашню птицю.дуже здивувалася появі лисиці на своєму подвір’ї. Коли вона намагалася прогнати тварину, помітила стежку, викладену свійськими птахами, що залишила за собою хижачка, - пише Волинь-нова Непрохана гостя навіть намагалася повернутися за своєю здобиччю.Увечері господиня недорахувалася 10 курчат і курки. Мешканка столиці вперше зіткнулася з такою проблемою.«Боюся за свою дитину, адже лисиці можуть переносити різноманітні хвороби», – каже Тетяна.По допомогу вона зверталася і у Луцький зоопарк, і до поліції, і до лісівників. Посприяти обіцяли останні.

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