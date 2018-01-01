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У селі під Луцьком лисиця виклала стежку з мертвих курчат

У селі під Луцьком лисиця виклала стежку з мертвих курчат
У Зміїнці, що під Луцьком, лисиця напала на домашню птицю.

Тетяна Фрасолович дуже здивувалася появі лисиці на своєму подвір’ї. Коли вона намагалася прогнати тварину, помітила стежку, викладену свійськими птахами, що залишила за собою хижачка, - пише Волинь-нова.

Непрохана гостя навіть намагалася повернутися за своєю здобиччю.

Увечері господиня недорахувалася 10 курчат і курки. Мешканка столиці вперше зіткнулася з такою проблемою.

«Боюся за свою дитину, адже лисиці можуть переносити різноманітні хвороби», – каже Тетяна.

По допомогу вона зверталася і у Луцький зоопарк, і до поліції, і до лісівників. Посприяти обіцяли останні.

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Теги: напад, Зміїнець
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Коментарі 2
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що Зміїнець - вже Столиця?))))ха-ха
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Ось, оце рівень медіа обласного масштабу, браво!
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