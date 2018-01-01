У селі під Луцьком лисиця виклала стежку з мертвих курчат
Сьогодні, 16:35
У Зміїнці, що під Луцьком, лисиця напала на домашню птицю.
Тетяна Фрасолович дуже здивувалася появі лисиці на своєму подвір’ї. Коли вона намагалася прогнати тварину, помітила стежку, викладену свійськими птахами, що залишила за собою хижачка, - пише Волинь-нова.
Непрохана гостя навіть намагалася повернутися за своєю здобиччю.
Увечері господиня недорахувалася 10 курчат і курки. Мешканка столиці вперше зіткнулася з такою проблемою.
«Боюся за свою дитину, адже лисиці можуть переносити різноманітні хвороби», – каже Тетяна.
По допомогу вона зверталася і у Луцький зоопарк, і до поліції, і до лісівників. Посприяти обіцяли останні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тетяна Фрасолович дуже здивувалася появі лисиці на своєму подвір’ї. Коли вона намагалася прогнати тварину, помітила стежку, викладену свійськими птахами, що залишила за собою хижачка, - пише Волинь-нова.
Непрохана гостя навіть намагалася повернутися за своєю здобиччю.
Увечері господиня недорахувалася 10 курчат і курки. Мешканка столиці вперше зіткнулася з такою проблемою.
«Боюся за свою дитину, адже лисиці можуть переносити різноманітні хвороби», – каже Тетяна.
По допомогу вона зверталася і у Луцький зоопарк, і до поліції, і до лісівників. Посприяти обіцяли останні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
що Зміїнець - вже Столиця?))))ха-ха
Ось, оце рівень медіа обласного масштабу, браво!
Останні новини
На Волині хочуть відновити два джерела
Сьогодні, 16:52
У Черкасах жінка намагалась продати немовля за 5 тисяч доларів
Сьогодні, 16:50
У селі під Луцьком лисиця виклала стежку з мертвих курчат
Сьогодні, 16:35
У селищі на Волині чоловік вкрав дев'ять «акумуляторів»
Сьогодні, 16:14