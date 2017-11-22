У Черкасах жінка намагалась продати немовля за 5 тисяч доларів

У Черкасах затримали жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину.Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області.Так, 29-річна жителька одного із сіл Черкаського району намагалася продати свою новонароджену дитину за грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США.Жінку зловили під час спроби продажу дитини за грошову винагороду. Правоохоронці діяли на виконання ст.208 КПК України за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.За скоєння цього злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.Проводяться першочергові слідчі і процесуальні дії зі встановлення всіх обставин зазначеного кримінального злочину, вирішується питання про повідомлення жінці про підозру і обрання затриманій запобіжного заходу.