У Черкасах жінка намагалась продати немовля за 5 тисяч доларів
Сьогодні, 16:50
У Черкасах затримали жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області.
Так, 29-річна жителька одного із сіл Черкаського району намагалася продати свою новонароджену дитину за грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США.
Жінку зловили під час спроби продажу дитини за грошову винагороду. Правоохоронці діяли на виконання ст.208 КПК України за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
За скоєння цього злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Проводяться першочергові слідчі і процесуальні дії зі встановлення всіх обставин зазначеного кримінального злочину, вирішується питання про повідомлення жінці про підозру і обрання затриманій запобіжного заходу.
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Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області.
Так, 29-річна жителька одного із сіл Черкаського району намагалася продати свою новонароджену дитину за грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США.
Жінку зловили під час спроби продажу дитини за грошову винагороду. Правоохоронці діяли на виконання ст.208 КПК України за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.
За скоєння цього злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Проводяться першочергові слідчі і процесуальні дії зі встановлення всіх обставин зазначеного кримінального злочину, вирішується питання про повідомлення жінці про підозру і обрання затриманій запобіжного заходу.
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