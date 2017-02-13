На Волині хочуть відновити два джерела





Про це повідомили на



11 червня відбулася робоча зустріч громадськості села Щурин Рожищенського району та спеціалістів Луцького міжрайонного управління водного господарства. Темою зустрічі були водні ресурси, їх збереження та охорона.



Працівники управління нададуть допомогу у відновленні джерела джерела на території села Квітневе Щуринської сільської ради.



Крім того, на окраїні села Щурин є став, де за 50-70 метрів ледве жевріє і пробивається джерело, яке на даний час занедбане і заросло чагарниковою рослинністю.



За легендою, у давні часи на цьому місці було потужне джерело, яке затоплювало село. Жителі, щоб вберегтися від води, загатили його тюками вовни і в подальшому воно майже зникло.



Найближчим часом розчистять територію від деревної рослинності біля джерела, а спеціалісти управління розроблять документацію і задіять землерийну техніку.

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