На Волині хочуть відновити два джерела
Сьогодні, 16:52
У селі Щурин Рожищенського району хочуть відновити занедбане джерело.
Про це повідомили на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.
11 червня відбулася робоча зустріч громадськості села Щурин Рожищенського району та спеціалістів Луцького міжрайонного управління водного господарства. Темою зустрічі були водні ресурси, їх збереження та охорона.
Працівники управління нададуть допомогу у відновленні джерела джерела на території села Квітневе Щуринської сільської ради.
Крім того, на окраїні села Щурин є став, де за 50-70 метрів ледве жевріє і пробивається джерело, яке на даний час занедбане і заросло чагарниковою рослинністю.
За легендою, у давні часи на цьому місці було потужне джерело, яке затоплювало село. Жителі, щоб вберегтися від води, загатили його тюками вовни і в подальшому воно майже зникло.
Найближчим часом розчистять територію від деревної рослинності біля джерела, а спеціалісти управління розроблять документацію і задіять землерийну техніку.
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Про це повідомили на сайті Волинського обласного управління водних ресурсів.
11 червня відбулася робоча зустріч громадськості села Щурин Рожищенського району та спеціалістів Луцького міжрайонного управління водного господарства. Темою зустрічі були водні ресурси, їх збереження та охорона.
Працівники управління нададуть допомогу у відновленні джерела джерела на території села Квітневе Щуринської сільської ради.
Крім того, на окраїні села Щурин є став, де за 50-70 метрів ледве жевріє і пробивається джерело, яке на даний час занедбане і заросло чагарниковою рослинністю.
За легендою, у давні часи на цьому місці було потужне джерело, яке затоплювало село. Жителі, щоб вберегтися від води, загатили його тюками вовни і в подальшому воно майже зникло.
Найближчим часом розчистять територію від деревної рослинності біля джерела, а спеціалісти управління розроблять документацію і задіять землерийну техніку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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