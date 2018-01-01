Донька загиблого Героя мріє стати успішним ресторатором

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже скоро свій 17-тий День народження зустріне Галас Майя. Вона є донькою захисника України, старшого лейтенанта, командира 3 взводу 3 роти 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58–ї окремої мотопіхотної бригади. Загинув 8 серпня 2015 року в районі смт. Зайцеве Артемівського району Донецької обл.Про себе іменинниця говорить: «Нещодавно я закінчила 11-тий клас, через 9 днів після Дня народження у мене випускний. Навчалася майже на відмінно, але, на жаль, лінощі завадили отримати найвищу відзнаку. Уже сумую за навчанням. У школі мені подобалася історія, бо вона може пояснювати та прогнозувати подальший розвиток країн, суспільства. А також географія. Свого часу мій тато був переможцем обласної олімпіади з географії і до вузу вступив без іспитів по співбесіді, він закінчив Львівський університет ім. І.Франка, географічний факультет. Я теж була переможцем олімпіад з історії».Майя захоплюється виготовленням солодощів (зефіру, цукерок, мармеладу, тортів, піци і т. д.) – це спосіб реалізувати себе, показати свою майстерність. Поки що свої маленькі солодкі шедеври вона виготовляє для рідних та друзів. У майбутньому мріє стати успішним ресторатором та одержати зірку Червоного гіда Мішлен. Для реалізації своє мрії планує вступати на факультет готельно-ресторанного бізнесу одного з університетів Києва.Мама Ірина у свій час підтримувала дівчину в активному подорожуванні по світу. Вперше вона сама (у віці 9 років) була у Форосі в Криму. Далі із хрещеною їздила на ТЕЗЕ (Всесвітні дні молоді) до Кракова, Риги, Вільнюса. Мама купувала тури до Австрії, Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини. Дякуючи волонтерам, дівчина відвідала Болгарію, Польщу, Туреччину. Мріє побувати на батьківщині свого імені – Мексиці; Сполучених Штатах Америки, зловити хвилю біля берегів Каліфорнії, побачити природну красу Гренландії і побувати на о.Тенеріфе (Канарські острови) і, звісно, помилуватися сучасним Китаєм.Кожного разу, відвідуючи якусь країну, дівчина насолоджується новими позитивними враженнями. Їй подобається все: знайомство з новими та цікавими людьми, красива архітектура, високий рівень життя. А щоразу, повертаючись на Батьківщину, їй хочеться, аби «соціалка», яка є у Європі, була і в Україні, щоб на вулицях не було бродячих собак і бідних пенсіонерів.Для Майї авторитетом є співзасновник «Агромату» – Анатолій Арсенович Тадай, який став успішним бізнесменом завдяки своєму таланту, праці, розуму. Вона мріє познайомитися та зустрітися зі своїм земляком.Хоча наша іменинниця уже доросла, але має улюблені мультфільми - це «Сімпсони». У неї навіть пес кокер-спаніель названий Барт. Взагалі, дівчина дуже любить собак, у дитинстві вона їх називала «песя-дог». Пригадує, як у віці трьох років вона із своїм дядьком принесла додому цуценя Муху, яка через 3 роки народила її улюбленця Мусяню, йому вже 10,5 років. Його обожнює вся родина. Пес дуже розумний і сильно сумує за господарями: якщо вони мають десь їхати, то за день уже втрачає настрій. І, навпаки, дуже тішиться, коли всі вдома, ходить за кожним «шнурочком». Минулого року собаку вкусив кліщ і він місяць був важко хворий на піроплазмоз, то дівчина з мамою його щодня возили капати до ветлікарні у Луцьку. Яке щастя було, коли пес одужав, якраз у Пасхальну суботу. Пригадує Майя також кумедну ситуацію, що відбулася з нею в дитинстві. Під час сну собака вилізла на неї та заснула. Мама це зазнімкувала і ця світлина тішить їх і досі.Майя дуже вдячна небайдужим до її долі людям - це і волонтерам із США, з Клівленду – Галині Коркішко та Наталії Боєчко. Дякує фірмі «Кромберг енд Шуберт», де до загибелі працював тато. А приводом для знайомства з нашим волонтерським рухом свого часу стала стаття у групі «Діти Небесного Легіону» про її однофамільця Дмитра Галаса. Дівчина, активна та небайдужа, виявила бажання познайомитися з ним у його День народження. З того часу Майя й сама є діючою волонтеркою даної ініціативи, де їй завжди доручають якусь відповідальну місію.Дівчина допомагає мамі завжди та в усьому. Багато часу та сили займає догляд за лежачою бабусею: дівчина її годує, перестилає ліжко, возить на візку. Вже сьогодні хвилюється про те, як мама буде справлятися без неї, адже Ірині доведеться одній і працювати, і одночасно, доглядати хвору, коли донька вступить до вузу. З жалем говорить, що бачила, як мама плаче, коли на неї кричать за запізнення, але ж бабусі нікому було дати їсти. Дівчина писала звернення до влади, аби знайшли мамі помічника по догляду за хворою мамою, але, на жаль, нічого не вийшло.Майя багато розповідає про своїх рідних: «Моя бабуся, інвалід 1 групи, учасниця бойових дій, уродженка с. Хоцунь Любешівського р-ну Волинської обл., була вивезена до Німеччини у місця примусового утримування у віці 5 років. Пощастило їй вижити у тому пеклі. Дідусь Микола воював у Чехословаччині та Китаї. Всі мої рідні пройшли через горнила воєн… Але тато - то горе на все життя…»Наша іменинниця окрім того, що дуже добра, ще й розумниця. Каже: «Україна – це колиска мого життя, це місце, де я з'явилася на світ, де побачила маму і тата. Це – моя Батьківщина, мій генетичний код. Мені дуже хотілося б відродити економіку України, відкрити нові заводи і фабрики, покращити якість дорожнього покриття, збільшити кількість робочих місць. Реформувати медицину, освіту». Ось за такими дітьми – майбутнє нашої країни, наше з вами світле майбутнє!Отже, зробити сюрприз з нагоди Дня народження може кожен на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація для благодійників: Галас Майя – невдовзі 17 років (14.06.2001).Рівненська обл. Ріст: 159; Розмір взуття: 37-38.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.