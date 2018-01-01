Маленькому волинянину, який травмував око, потрібна допомога

Данило Рой з Нововолинська, граючись, випадково пошкодив собі око.



Хлопчику зробили операцію, батьки витратили значну суму коштів та просять про допомогу на подальше лікування, - пише



Мама хлопчика розповідає, що 27-го квітня ввечері у своїй квартирі він грався брелком з ключами та кинув їх так, що випадково потрапив собі око.



Вони звернулися до лікарні у Нововолинську. Хлопчика подивився черговий лікар та сказав, що все добре. Та мама наполягала на огляді офтальмолога.



Коли дитину подивився спеціаліст, то встановив, що є пошкодження ока та дав направлення до Луцька. Там Данилку зробили операцію – зашили поранення.



Хлопчику не ставало краще, він нічого не бачив на хворе око, тому луцькі лікарі порадили звернутися в Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова НАМН України в Одесі. Там же мамі повідомили, що при здійсненні операції попереднім лікарем, Данилку зачепили радужку та кришталик ока. Тому йому замінили кришталик та провели необхідне лікування.



У клініці хлопчик знаходився близько двох тижнів. За весь час перебування на консультації та лікування витратили близько 30-ти тисяч гривень. 21-го червня їдуть на післяопераційний огляд, щоб оцінити результати, чи відновився зір.



Мама Данилка також говорить, що хлопчику будуть встановлювати групу інвалідності.



У родині є ще 5-річний син. Батьки не в змозі самостійно оплачувати лікування. Допомагали їм родичі, батьки із садочку, куди ходить Данилко, і просять усіх небайдужих долучитися до біди, яка неочікувано прийшла.



Допомогу можна перерахувати на картку Ощадбанку 5167 4901 2205 8425 Валентина Рой.



Номер телефону батька хлопчика 098 644 34 28.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-річнийз Нововолинська, граючись, випадково пошкодив собі око.Хлопчику зробили операцію, батьки витратили значну суму коштів та просять про допомогу на подальше лікування, - пише БУГ Мама хлопчика розповідає, що 27-го квітня ввечері у своїй квартирі він грався брелком з ключами та кинув їх так, що випадково потрапив собі око.Вони звернулися до лікарні у Нововолинську. Хлопчика подивився черговий лікар та сказав, що все добре. Та мама наполягала на огляді офтальмолога.Коли дитину подивився спеціаліст, то встановив, що є пошкодження ока та дав направлення до Луцька. Там Данилку зробили операцію – зашили поранення.Хлопчику не ставало краще, він нічого не бачив на хворе око, тому луцькі лікарі порадили звернутися в Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова НАМН України в Одесі. Там же мамі повідомили, що при здійсненні операції попереднім лікарем, Данилку зачепили радужку та кришталик ока. Тому йому замінили кришталик та провели необхідне лікування.У клініці хлопчик знаходився близько двох тижнів. За весь час перебування на консультації та лікування витратили близько 30-ти тисяч гривень. 21-го червня їдуть на післяопераційний огляд, щоб оцінити результати, чи відновився зір.Мама Данилка також говорить, що хлопчику будуть встановлювати групу інвалідності.У родині є ще 5-річний син. Батьки не в змозі самостійно оплачувати лікування. Допомагали їм родичі, батьки із садочку, куди ходить Данилко, і просять усіх небайдужих долучитися до біди, яка неочікувано прийшла.

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