Гамселив металевою палицею, руками і ногами: подробиці смертельної бійки під Луцьком
Сьогодні, 17:44
Волинянина, який під час сварки в селі Липини до смерті побив друга по чарці, взяли під варту.
30-річного мешканця села Липини Луцького району 11 червня, який до смерті побив односельця, взяли під варту, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
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Уночі 11 червня неодноразово судимий уже за умисне тяжке тілесне ушкодження та наркозлочини нетверезий під час сварки з сусідом-співпляшником умисно побив його дерев’яною дошкою, металевою трубою, руками та ногами, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий на ранок помер.
Зловмисника затримали. йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України, та обрано щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
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30-річного мешканця села Липини Луцького району 11 червня, який до смерті побив односельця, взяли під варту, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селі під Луцьком чоловік до смерті побив сусіда
Уночі 11 червня неодноразово судимий уже за умисне тяжке тілесне ушкодження та наркозлочини нетверезий під час сварки з сусідом-співпляшником умисно побив його дерев’яною дошкою, металевою трубою, руками та ногами, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий на ранок помер.
Зловмисника затримали. йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України, та обрано щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
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