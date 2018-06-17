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Лучан кличуть на «халявні» екскурсії в музеях

Лучан кличуть на «халявні» екскурсії в музеях
У Луцьку в рамках проекту «Екскурсоводи у відпустці» проведуть безкоштовні екскурсії у різних музеях міста.

Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста.

Для відвідин двох музеїв (Музей технологій минулого і Академія пізнання та розвитку «Робологікум») проводиться реєстрація, кількість екскурсантів обмежена.

До решти музеїв вхід вільний.

Лучан кличуть на «халявні» екскурсії в музеях


Розклад екскурсій:

17.06.2018 – Музей історії Луцького братства (Старе місто, вул. Йова Кондзелевича, 5). Збір о 15.50 біля скульптури кликуна на Братському мостові.

23.06.2018 о 12.00 – Волинський краєзнавчий музей (вул. Шопена, 20). Збір в 11.50 біля входу в музей;

30.06.2018 в 11.00 – Музей технологій минулого (подвір'я Луцького замку, вул. Кафедральна, 1 а). Збір о 10.50 біля В’їзної вежі Луцького замку. Реєстрація екскурсантів за номером телефону 72 34 19.

14.07.2018 о 13.00 – Академія пізнання та розвитку «Робологікум» (КРЦ «Адреналін-Сіті», вул. Карбишева, 1). Збір о 12.50 біля входу до КРЦ «Адреналін-Сіті». Реєстрація екскурсантів за номером телефону 72 34 19.

21.07.2018. в 11.00 – Музей волинської ікони (центр міста, вул. Ярощука, 5). Збір о 10.50 біля входу в музей;

12.08.2018 о 16.00 – Музей історії Луцького братства (Старе місто, вул. Йова Кондзелевича, 5). Збір о 15.50 біля музею.

25.08.2018 в 11.00 – Художній музей (Замкове подвір'я, вул. Кафедральна, 1 а). Збір о 10.50 біля В’їзної вежі Луцького замку.


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Теги: музеї, Луцьк, історія, літо
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