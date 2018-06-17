Лучан кличуть на «халявні» екскурсії в музеях

У Луцьку в рамках проекту «Екскурсоводи у відпустці» проведуть безкоштовні екскурсії у різних музеях міста.Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста.Для відвідин двох музеїв (Музей технологій минулого і Академія пізнання та розвитку «Робологікум») проводиться реєстрація, кількість екскурсантів обмежена.До решти музеїв вхід вільний.– Музей історії Луцького братства (Старе місто, вул. Йова Кондзелевича, 5). Збір о 15.50 біля скульптури кликуна на Братському мостові.– Волинський краєзнавчий музей (вул. Шопена, 20). Збір в 11.50 біля входу в музей;– Музей технологій минулого (подвір'я Луцького замку, вул. Кафедральна, 1 а). Збір о 10.50 біля В’їзної вежі Луцького замку. Реєстрація екскурсантів за номером телефону 72 34 19.– Академія пізнання та розвитку «Робологікум» (КРЦ «Адреналін-Сіті», вул. Карбишева, 1). Збір о 12.50 біля входу до КРЦ «Адреналін-Сіті». Реєстрація екскурсантів за номером телефону 72 34 19.– Музей волинської ікони (центр міста, вул. Ярощука, 5). Збір о 10.50 біля входу в музей;– Музей історії Луцького братства (Старе місто, вул. Йова Кондзелевича, 5). Збір о 15.50 біля музею.– Художній музей (Замкове подвір'я, вул. Кафедральна, 1 а). Збір о 10.50 біля В’їзної вежі Луцького замку.