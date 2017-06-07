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У селі на Волині запрацювала безкоштовна перукарня: клієнти у захваті

У селі на Волині запрацювала безкоштовна перукарня: клієнти у захваті
У Тростянці Ківерцівського району можна підстригтися безкоштовно. Там цими днями запрацювала соціальна перукарня.

Перші клієнти зізнаються, що тепер їм не доведеться їздити аж у райцентр, щоб привести до ладу свою зачіску, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Послуги перукаря безкоштовні для пенсіонерів, учасників АТО та інвалідів.

"Ми виділили один з кабінетів у сільській раді, зробили там ремонт", - розповів Тростянецький сільський голова Олександр Ковальчук.

За словами перукарки Руслани Вус, у перший день роботи перукарні її послугами скористалося більше двадцяти людей.



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Теги: Тростянець, перукарня
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