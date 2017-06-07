У селі на Волині запрацювала безкоштовна перукарня: клієнти у захваті





Перші клієнти зізнаються, що тепер їм не доведеться їздити аж у райцентр, щоб привести до ладу свою зачіску, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Послуги перукаря безкоштовні для пенсіонерів, учасників АТО та інвалідів.



"Ми виділили один з кабінетів у сільській раді, зробили там ремонт", - розповів Тростянецький сільський голова Олександр Ковальчук.



За словами перукарки Руслани Вус, у перший день роботи перукарні її послугами скористалося більше двадцяти людей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тростянці Ківерцівського району можна підстригтися безкоштовно. Там цими днями запрацювала соціальна перукарня Перші клієнти зізнаються, що тепер їм не доведеться їздити аж у райцентр, щоб привести до ладу свою зачіску, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.Послуги перукаря безкоштовні для пенсіонерів, учасників АТО та інвалідів."Ми виділили один з кабінетів у сільській раді, зробили там ремонт", - розповів Тростянецький сільський головаЗа словами перукарки, у перший день роботи перукарні її послугами скористалося більше двадцяти людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію