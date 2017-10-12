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Суд заборонив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин у селі на Маневиччині

Суд заборонив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин у селі на Маневиччині
Суд заборонив підприємству "Волиньприродресурс" видобувати бурштин на земельній ділянці в селі Галузія Маневицького району.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

"Ухвалою господарського суду Волинської області від 12 червня 2018 року задоволено заяву Маневицької місцевої прокуратури про забезпечення позову шляхом заборони комунальному підприємству «Волиньприродресурс» вчиняти дії, пов’язані з проведенням геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт на земельній ділянці площею понад 8 га в селі Галузія Маневицького району", - йдеться у повідомленні.

На цій земельній ділянці підприємство планувало проводити видобуток бурштину.

"Ухвала постановлена в ході розгляду господарським судом Волинської області справи за позовом Маневицької місцевої прокуратури, поданої в інтересах держави до Прилісненської сільської ради Маневицького району, КП «Волиньприродресурс» про визнання недійсним рішення сільської ради та визнання недійсною угоди про тимчасове користування комунальним підприємством земельною ділянкою для проведення геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт", - повідомили у прес-службі.


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Теги: Волиньприродресурс, суд, бурштин
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