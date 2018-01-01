Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 червня





У Луцьку, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.



У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.



Температура повітря вночі близько +11…+14 градусів, удень – до +22…+25. Вітер північно-західний, північний і південно-західний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 13 червня, у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.Температура повітря вночі близько +11…+14 градусів, удень – до +22…+25. Вітер північно-західний, північний і південно-західний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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