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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 червня
У середу, 13 червня, у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.

У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі близько +11…+14 градусів, удень – до +22…+25. Вітер північно-західний, північний і південно-західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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