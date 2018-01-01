Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 червня
Сьогодні, 20:00
У середу, 13 червня, у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.
У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі близько +11…+14 градусів, удень – до +22…+25. Вітер північно-західний, північний і південно-західний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ.
У Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі близько +11…+14 градусів, удень – до +22…+25. Вітер північно-західний, північний і південно-західний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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