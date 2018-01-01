На Волині наробив шкоди град розміром із квасолину





Про це повідомляє



До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Град ішов декілька хвилин.



«У Сільці була дуже сильна гроза із градом», - повідомила Альона Мокич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сільці Горохівського району випав град, який побив листя на деревах, квіти та молоду городину.Про це повідомляє Район. Горохів До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Град ішов декілька хвилин.«У Сільці була дуже сильна гроза із градом», - повідомила

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію