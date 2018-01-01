На Волині наробив шкоди град розміром із квасолину
Сьогодні, 21:08
У Сільці Горохівського району випав град, який побив листя на деревах, квіти та молоду городину.
Про це повідомляє Район. Горохів.
До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Град ішов декілька хвилин.
«У Сільці була дуже сильна гроза із градом», - повідомила Альона Мокич.
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Про це повідомляє Район. Горохів.
До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Град ішов декілька хвилин.
«У Сільці була дуже сильна гроза із градом», - повідомила Альона Мокич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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