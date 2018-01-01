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На Волині наробив шкоди град розміром із квасолину

На Волині наробив шкоди град розміром із квасолину
У Сільці Горохівського району випав град, який побив листя на деревах, квіти та молоду городину.

Про це повідомляє Район. Горохів.

До України зайшов атмосферний фронт – із грозовими дощами та градом. Град ішов декілька хвилин.

«У Сільці була дуже сильна гроза із градом», - повідомила Альона Мокич.


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Теги: град, Волинь
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