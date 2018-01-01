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Волинський музей отримав експонати від митників

Волинський музей отримав експонати від митників
Волинський краєзнавчий музей отримав від митниці низку експонатів до власних фондів.

Про це повідомили у музеї.

Співпраця Волинського краєзнавчого музею з митницею, що почалася ще у 1990-х роках, успішно продовжується і нині. За цей період було передано сотні історико-культурних цінностей.

Вкотре фонди музею поповнилися новими експонатами. Нещодавно було передано старовинний мідний самовар, виготовлений на початку ХХ сторіччя. Він є зразком продукції тульських майстрів і характерним предметом побуту. Тульські самовари – це найвідоміші самовари царської Росії, які удостоювалися високих міжнародних премій, отримували почесні медалі і нагороди. Переданий самовар доповнить колекцію, в якій більше ста одиниць.

Фонди музею також поповнилися паперовими грошима, купюрами різного номіналу.


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Теги: музей, Волинь
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