Волинський музей отримав експонати від митників

Волинський краєзнавчий музей отримав від митниці низку експонатів до власних фондів.Про це повідомили у музеї.Співпраця Волинського краєзнавчого музею з митницею, що почалася ще у 1990-х роках, успішно продовжується і нині. За цей період було передано сотні історико-культурних цінностей.Вкотре фонди музею поповнилися новими експонатами. Нещодавно було передано старовинний мідний самовар, виготовлений на початку ХХ сторіччя. Він є зразком продукції тульських майстрів і характерним предметом побуту. Тульські самовари – це найвідоміші самовари царської Росії, які удостоювалися високих міжнародних премій, отримували почесні медалі і нагороди. Переданий самовар доповнить колекцію, в якій більше ста одиниць.Фонди музею також поповнилися паперовими грошима, купюрами різного номіналу.