Селяни поскаржилися депутатам на прикордонників
Сьогодні, 22:20
Жителі прикордонних сіл Любомльського району вкотре просять обласну владу втрутитись у конфлікт із Луцьким прикордонним загоном.
Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.
Депутат Юрій Гупало обурений, що прикордонники обмежили місцевому населенню рух у прикордонних територіях.
«Особисто мене обурює те, що в сусідній Польщі люди вільно пересуваються у прикордонній смузі, купаються у водоймах, розважаються, рибалки рибалять, зрештою люди почувають себе господарями на своїй землі, що на наших прикордонних територіях нажаль робити заборонено! Нещодавно святкували дні Європи в Україні, то про яку Європу і добросусідство може йти мова, коли нас відгороджують від Євросоюзу колючою «Єгозою»?!» - йдеться у черговому запиті Юрія Гупала.
Це питання розглянула постійна комісія облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.
Голова комісії Валерій Курстак взагалі вважає, що конфліктна ситуація, яка склалася у Любомльському районі , непритаманна для інших районів прикордоння Волині.
Начальник відділу юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату облради Сергій Хитрик пояснив, що прикордонники діють в межах відповідного наказу МВС. Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками.
Зі слів Гупала, прикордонники нарікають на те, що жителі Любомльського району займаються контрабандою. «Через 3-5% жителів, які справді переправляють через кордон нелегально цигарки, не повинна страждати решта селян. Всі знають в селі, хто займається контрабандою. Нехай прикордонники роблять свою роботу, а не заважають людям працювати на своїх паях», - зауважив Гупало.
Депутат Алла Лісова запропонувала, щоб депутатський корпус облради на сесії офіційно звернувся до центральної влади про внесення змін до наказу МВС. Таку пропозицію підтримала вся комісія, проект рішення буде розроблений і внесений на розгляд сесії.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.
Депутат Юрій Гупало обурений, що прикордонники обмежили місцевому населенню рух у прикордонних територіях.
«Особисто мене обурює те, що в сусідній Польщі люди вільно пересуваються у прикордонній смузі, купаються у водоймах, розважаються, рибалки рибалять, зрештою люди почувають себе господарями на своїй землі, що на наших прикордонних територіях нажаль робити заборонено! Нещодавно святкували дні Європи в Україні, то про яку Європу і добросусідство може йти мова, коли нас відгороджують від Євросоюзу колючою «Єгозою»?!» - йдеться у черговому запиті Юрія Гупала.
Це питання розглянула постійна комісія облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.
Голова комісії Валерій Курстак взагалі вважає, що конфліктна ситуація, яка склалася у Любомльському районі , непритаманна для інших районів прикордоння Волині.
Начальник відділу юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату облради Сергій Хитрик пояснив, що прикордонники діють в межах відповідного наказу МВС. Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками.
Зі слів Гупала, прикордонники нарікають на те, що жителі Любомльського району займаються контрабандою. «Через 3-5% жителів, які справді переправляють через кордон нелегально цигарки, не повинна страждати решта селян. Всі знають в селі, хто займається контрабандою. Нехай прикордонники роблять свою роботу, а не заважають людям працювати на своїх паях», - зауважив Гупало.
Депутат Алла Лісова запропонувала, щоб депутатський корпус облради на сесії офіційно звернувся до центральної влади про внесення змін до наказу МВС. Таку пропозицію підтримала вся комісія, проект рішення буде розроблений і внесений на розгляд сесії.
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