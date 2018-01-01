Селяни поскаржилися депутатам на прикордонників

Жителі прикордонних сіл Любомльського району вкотре просять обласну владу втрутитись у конфлікт із Луцьким прикордонним загоном.Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.Депутатобурений, що прикордонники обмежили місцевому населенню рух у прикордонних територіях.«Особисто мене обурює те, що в сусідній Польщі люди вільно пересуваються у прикордонній смузі, купаються у водоймах, розважаються, рибалки рибалять, зрештою люди почувають себе господарями на своїй землі, що на наших прикордонних територіях нажаль робити заборонено! Нещодавно святкували дні Європи в Україні, то про яку Європу і добросусідство може йти мова, коли нас відгороджують від Євросоюзу колючою «Єгозою»?!» - йдеться у черговому запиті Юрія Гупала.Це питання розглянула постійна комісія облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.Голова комісіївзагалі вважає, що конфліктна ситуація, яка склалася у Любомльському районі , непритаманна для інших районів прикордоння Волині.Начальник відділу юридичного забезпечення діяльності виконавчого апарату облрадипояснив, що прикордонники діють в межах відповідного наказу МВС. Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками.Зі слів Гупала, прикордонники нарікають на те, що жителі Любомльського району займаються контрабандою. «Через 3-5% жителів, які справді переправляють через кордон нелегально цигарки, не повинна страждати решта селян. Всі знають в селі, хто займається контрабандою. Нехай прикордонники роблять свою роботу, а не заважають людям працювати на своїх паях», - зауважив Гупало.Депутатзапропонувала, щоб депутатський корпус облради на сесії офіційно звернувся до центральної влади про внесення змін до наказу МВС. Таку пропозицію підтримала вся комісія, проект рішення буде розроблений і внесений на розгляд сесії.