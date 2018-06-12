Люди майже 10 років благають владу про ремонт вулиці
Сьогодні, 07:48
Жителі провулку Декабристів у Володимирі-Волинському із 2009 року просять міську владу про ремонт дороги.
Про це повідомляє Володимир-Медіа.
Місцевий житель Володимир розповідає, що куди тільки не звертались і не писали, але справа так і не зрушила з місця. Хоча відрізок дорожного полотна, який проситься відремонтувати, є невеликим, – десь зо 300 метрів.
Проживають у будинках на цьому провулку пенсіонери, які вже втратили надію на те, що колись дочекаються ремонту.
Вони згідні, аби хоч чим засипали ті ями, бо у дощову погоду намагаються зайвий раз не виходити з будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Володимир-Медіа.
Місцевий житель Володимир розповідає, що куди тільки не звертались і не писали, але справа так і не зрушила з місця. Хоча відрізок дорожного полотна, який проситься відремонтувати, є невеликим, – десь зо 300 метрів.
Проживають у будинках на цьому провулку пенсіонери, які вже втратили надію на те, що колись дочекаються ремонту.
Вони згідні, аби хоч чим засипали ті ями, бо у дощову погоду намагаються зайвий раз не виходити з будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Люди майже 10 років благають владу про ремонт вулиці
Сьогодні, 07:48
У місті на Волині хочуть обмежити продаж лотерей
Сьогодні, 07:13
Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто
Сьогодні, 05:45
Град на Закарпатті трощив автомобілі та дахи будинків
Сьогодні, 04:58
Поліцейські літаки і маршрутки: що питають діти у патрульних
Сьогодні, 03:57