Люди майже 10 років благають владу про ремонт вулиці





Про це повідомляє



Місцевий житель Володимир розповідає, що куди тільки не звертались і не писали, але справа так і не зрушила з місця. Хоча відрізок дорожного полотна, який проситься відремонтувати, є невеликим, – десь зо 300 метрів.



Проживають у будинках на цьому провулку пенсіонери, які вже втратили надію на те, що колись дочекаються ремонту.



Вони згідні, аби хоч чим засипали ті ями, бо у дощову погоду намагаються зайвий раз не виходити з будинків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі провулку Декабристів у Володимирі-Волинському із 2009 року просять міську владу про ремонт дороги.Про це повідомляє Володимир-Медіа Місцевий жительрозповідає, що куди тільки не звертались і не писали, але справа так і не зрушила з місця. Хоча відрізок дорожного полотна, який проситься відремонтувати, є невеликим, – десь зо 300 метрів.Проживають у будинках на цьому провулку пенсіонери, які вже втратили надію на те, що колись дочекаються ремонту.Вони згідні, аби хоч чим засипали ті ями, бо у дощову погоду намагаються зайвий раз не виходити з будинків.

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