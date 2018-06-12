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Люди майже 10 років благають владу про ремонт вулиці

Люди майже 10 років благають владу про ремонт вулиці
Жителі провулку Декабристів у Володимирі-Волинському із 2009 року просять міську владу про ремонт дороги.

Про це повідомляє Володимир-Медіа.

Місцевий житель Володимир розповідає, що куди тільки не звертались і не писали, але справа так і не зрушила з місця. Хоча відрізок дорожного полотна, який проситься відремонтувати, є невеликим, – десь зо 300 метрів.

Проживають у будинках на цьому провулку пенсіонери, які вже втратили надію на те, що колись дочекаються ремонту.

Вони згідні, аби хоч чим засипали ті ями, бо у дощову погоду намагаються зайвий раз не виходити з будинків.

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Теги: ремонт, дорога
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