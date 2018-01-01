Лебединий променад на Волині: кумедне відео





Відео оприлюднили на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.



«Сьогодні автодорогою Луцьк-Любешів-Дольськ біля повороту на с. Хоцунь увагу проїжджих привернули ось такі особливі учасники дорожнього руху», - йдеться у коментарі до відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували незвичне відео, як дорогою на Волині прогулювалося лебедине сімейство.Відео оприлюднили на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.«Сьогодні автодорогою Луцьк-Любешів-Дольськ біля повороту на с. Хоцунь увагу проїжджих привернули ось такі особливі учасники дорожнього руху», - йдеться у коментарі до відео.

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