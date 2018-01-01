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Лебединий променад на Волині: кумедне відео

Лебединий променад на Волині: кумедне відео
У мережі опублікували незвичне відео, як дорогою на Волині прогулювалося лебедине сімейство.

Відео оприлюднили на сторінці газети «Нове життя» у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні автодорогою Луцьк-Любешів-Дольськ біля повороту на с. Хоцунь увагу проїжджих привернули ось такі особливі учасники дорожнього руху», - йдеться у коментарі до відео.



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Теги: курйоз, Волинь
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