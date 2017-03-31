На Волині планують скорочення поштарів
Сьогодні, 00:17
У Володимирі та у Володимир-Волинському районі очікують на скорочення поштарів.
Про це заявила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш, - передає Володимир Медіа.
Найближчим часом готуються кардинальні зміни в «Укрпошті». Про скорочення персоналу на оперативній нараді 12 червня повідомила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш.
Хоча у селах вже не вистачає поштарів, є вакантні посади, але тепер ще й скоротять те, що мають в штаті.
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Про це заявила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш, - передає Володимир Медіа.
Найближчим часом готуються кардинальні зміни в «Укрпошті». Про скорочення персоналу на оперативній нараді 12 червня повідомила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш.
Хоча у селах вже не вистачає поштарів, є вакантні посади, але тепер ще й скоротять те, що мають в штаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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