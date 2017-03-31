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На Волині планують скорочення поштарів

На Волині планують скорочення поштарів
У Володимирі та у Володимир-Волинському районі очікують на скорочення поштарів.

Про це заявила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш, - передає Володимир Медіа.

Найближчим часом готуються кардинальні зміни в «Укрпошті». Про скорочення персоналу на оперативній нараді 12 червня повідомила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш.

Хоча у селах вже не вистачає поштарів, є вакантні посади, але тепер ще й скоротять те, що мають в штаті.

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Теги: Укрпошта, скорочення, Волинь
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