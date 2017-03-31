На Волині планують скорочення поштарів





Про це заявила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш, - передає



Найближчим часом готуються кардинальні зміни в «Укрпошті». Про скорочення персоналу на оперативній нараді 12 червня повідомила керівник Володимир-Волинського центру поштового зв’язку Алла Барабаш.



Хоча у селах вже не вистачає поштарів, є вакантні посади, але тепер ще й скоротять те, що мають в штаті.



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