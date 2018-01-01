«ПриватБанк зробить QR-платежі в Україні так само популярними, як у Китаї», – Петр Крумханзл*
Сьогодні, 02:59
ПриватБанк запускає масштабну кампанію з розширення в Україні інфраструктури безконтактних QR-платежів.
Як заявив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки за допомогою смартфону, навіть якщо в них немає із собою готівки та банківської картки. Активне розширення мережі QR-еквайрингу вже цього року дозволить QR-платежам стати в Україні не менш популярними, ніж у Китаї, а торгівля і малий бізнес отримають найдоступніший інструмент приймання безготівкових платежів.
«Якщо в покупця немає готівки, то мобільний телефон завжди із собою, а оплата за QR-кодом забере не більше часу, ніж розрахунки банківською карткою, – зазначив голова правління банку Петр Крумханзл. – Найпопулярніший у Китаї та вподобаний європейцями, швидкий і простий спосіб приймання безконтактних платежів є ідеальним для малого бізнесу, оскільки не вимагає від підприємця або торгової точки зайвих витрат. Сьогодні вже понад 4 000 торгових точок приймають безготівкові платежі від клієнтів через QR-коди».
Новий сервіс ПриватБанку «Платежі за QR-кодом» дозволяє покупцям оплачувати товари або послуги через мобільний додаток Privat24, відсканувавши QR-код з плаката в торговій точці. Для підключення сервісу підприємцям або компаніям потрібно просто перейти в меню «Приват24 для бізнесу» («Послуги» – «Приймання платежів» – «Платежі за QR-кодом»). Спеціальні плакати з QR-кодом торгової точки можна роздрукувати з Приват24 або отримати файл для друку на електронну пошту.
Нагадаємо, у травні ПриватБанк запустив PrivatPayBot, який допоможе підприємцям і малому бізнесу приймати оплату товарів і послуг у безготівковій формі за допомогою QR-кодів і популярного месенджера Telegram. Щоб користуватися віртуальним терміналом, потрібно лише підключити бота в месенджері та свою пластикову картку або рахунок у банку.
Детальніше про QR-платежі можна дізнатися тут: https://privatbank.ua/qr
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Як заявив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, активна реалізація проекту дасть можливість українцям оплачувати будь-які покупки за допомогою смартфону, навіть якщо в них немає із собою готівки та банківської картки. Активне розширення мережі QR-еквайрингу вже цього року дозволить QR-платежам стати в Україні не менш популярними, ніж у Китаї, а торгівля і малий бізнес отримають найдоступніший інструмент приймання безготівкових платежів.
«Якщо в покупця немає готівки, то мобільний телефон завжди із собою, а оплата за QR-кодом забере не більше часу, ніж розрахунки банківською карткою, – зазначив голова правління банку Петр Крумханзл. – Найпопулярніший у Китаї та вподобаний європейцями, швидкий і простий спосіб приймання безконтактних платежів є ідеальним для малого бізнесу, оскільки не вимагає від підприємця або торгової точки зайвих витрат. Сьогодні вже понад 4 000 торгових точок приймають безготівкові платежі від клієнтів через QR-коди».
Новий сервіс ПриватБанку «Платежі за QR-кодом» дозволяє покупцям оплачувати товари або послуги через мобільний додаток Privat24, відсканувавши QR-код з плаката в торговій точці. Для підключення сервісу підприємцям або компаніям потрібно просто перейти в меню «Приват24 для бізнесу» («Послуги» – «Приймання платежів» – «Платежі за QR-кодом»). Спеціальні плакати з QR-кодом торгової точки можна роздрукувати з Приват24 або отримати файл для друку на електронну пошту.
Нагадаємо, у травні ПриватБанк запустив PrivatPayBot, який допоможе підприємцям і малому бізнесу приймати оплату товарів і послуг у безготівковій формі за допомогою QR-кодів і популярного месенджера Telegram. Щоб користуватися віртуальним терміналом, потрібно лише підключити бота в месенджері та свою пластикову картку або рахунок у банку.
Детальніше про QR-платежі можна дізнатися тут: https://privatbank.ua/qr
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