Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто





Орієнтовна вартість транспортного засобу становить 75 тисяч польських злотих (близько 540 тисяч гривень), - повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.



За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 36-річний громадянин України. Під час огляду автомобіля офіцери прикордонної служби виявили низку порушень.



Крім того, вони визначили, що водій скористався реєстраційним посвідченням в Італії.



Водія допитали, а автівку передали поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники завадили потрапити на Волинь через перехід «Дорогуськ-Ягодин» 36-річному українцю за кермом краденого автомобіля Audi Q5.Орієнтовна вартість транспортного засобу становить 75 тисяч польських злотих (близько 540 тисяч гривень), - повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 36-річний громадянин України. Під час огляду автомобіля офіцери прикордонної служби виявили низку порушень.Крім того, вони визначили, що водій скористався реєстраційним посвідченням в Італії.Водія допитали, а автівку передали поліції.

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