Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто
Сьогодні, 05:45
Польські прикордонники завадили потрапити на Волинь через перехід «Дорогуськ-Ягодин» 36-річному українцю за кермом краденого автомобіля Audi Q5.
Орієнтовна вартість транспортного засобу становить 75 тисяч польських злотих (близько 540 тисяч гривень), - повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.
За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 36-річний громадянин України. Під час огляду автомобіля офіцери прикордонної служби виявили низку порушень.
Крім того, вони визначили, що водій скористався реєстраційним посвідченням в Італії.
Водія допитали, а автівку передали поліції.
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Орієнтовна вартість транспортного засобу становить 75 тисяч польських злотих (близько 540 тисяч гривень), - повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.
За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 36-річний громадянин України. Під час огляду автомобіля офіцери прикордонної служби виявили низку порушень.
Крім того, вони визначили, що водій скористався реєстраційним посвідченням в Італії.
Водія допитали, а автівку передали поліції.
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