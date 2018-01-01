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Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто

Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто
Польські прикордонники завадили потрапити на Волинь через перехід «Дорогуськ-Ягодин» 36-річному українцю за кермом краденого автомобіля Audi Q5.

Орієнтовна вартість транспортного засобу становить 75 тисяч польських злотих (близько 540 тисяч гривень), - повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.

За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 36-річний громадянин України. Під час огляду автомобіля офіцери прикордонної служби виявили низку порушень.

Крім того, вони визначили, що водій скористався реєстраційним посвідченням в Італії.

Водія допитали, а автівку передали поліції.

Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто

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Теги: кордон, Волинь
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