Поліцейські літаки і маршрутки: що питають діти у патрульних
Сьогодні, 03:57
У Луцьку тривають зустрічі патрульних із дітьми у пришкільних таборах. Поліцейські провели зустрічі у бібліотеці на вулиці Декабристів та в школі №10.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Понад 80 дітлахів ознайомились зі специфікою роботи поліцейських, які обговорили з ними правила поведінки на дорозі в період канікул та відповіли на численні запитання.
Ось деякі з них:
«Який у вас зріст? Чи вмієте ви віджиматись? Чи можна потримати магазин з патронами? Чи можете вистрілити в повітря? Яка у вас зарплата? Чи маєте ви поліцейські літаки? Що робитимете, якщо перестануть працювати всі рації по місту? Чи їздили ви коли-небудь маршруткою?»
«На питання, чи знають діти, чим займається патрульна поліція, вони відповідають: «Допомагає людям» або «Береже нас»! Отже, через дітей нам таки вдається доносити цю інформацію. Ніхто не боїться нас і не відгукується негативно», - розповіла інспектор Ольга Шмігель.
Завершились зустрічі фотографуванням у службовому автомобілі та разом з охоронцями порядку.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Понад 80 дітлахів ознайомились зі специфікою роботи поліцейських, які обговорили з ними правила поведінки на дорозі в період канікул та відповіли на численні запитання.
Ось деякі з них:
«Який у вас зріст? Чи вмієте ви віджиматись? Чи можна потримати магазин з патронами? Чи можете вистрілити в повітря? Яка у вас зарплата? Чи маєте ви поліцейські літаки? Що робитимете, якщо перестануть працювати всі рації по місту? Чи їздили ви коли-небудь маршруткою?»
«На питання, чи знають діти, чим займається патрульна поліція, вони відповідають: «Допомагає людям» або «Береже нас»! Отже, через дітей нам таки вдається доносити цю інформацію. Ніхто не боїться нас і не відгукується негативно», - розповіла інспектор Ольга Шмігель.
Завершились зустрічі фотографуванням у службовому автомобілі та разом з охоронцями порядку.
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