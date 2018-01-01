У місті на Волині хочуть обмежити продаж лотерей

У Володимирі-Волинському міська влада має намір обмежити час роботи закладів, які займаються продажем лотерей.Про це повідомили у Володимир-Волинській міськраді.У мерії відбулись громадські слухання з приводу запланованого рішення про обмеження режиму роботи закладам, які здійснюють розповсюдження лотерей.Цей проект рішення підготувало управлінням економічного розвитку та інвестицій міськради. Ним передбачено обмежити режим роботи для закладів, які здійснюють продаж лотерей, з 08.00 до 18.00. Начальник управлінняповідомила, що аналогічні рішення діють в містах Ковелі та Житомирі.Представник поліціїзазначила, що відповідальність за порушення цих норм в разі прийняття рішення – в полі Кодексу про адміністративні правопорушення. Але на ділі виявляти і посвідчувати такі порушення надто складно.Депутат міської радивисловився, що жодної копійки до міського бюджету така комерційна діяльність не принесла, а люди, які купують лотереї, не збагатилися, тому, хто хоче – той придбає лотерейні квиточки до 18.00.Нагадаємо, останнє слово – за рішенням депутатів міської ради.