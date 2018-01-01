Волинським пасічникам досі не заплатили за потруєних бджіл

за загиблих бджіл. Комісія із незалежних експертів оцінила, наскільки постраждали пасіки, і встановила, скільки повинні відшкодувати представники фермерського господарства ТОВ імені Лесі Українки.



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Тарас Кмін із села Новий Двір каже, що втратив чверть бджолиної популяції. За висновками комісії, фермер повинен відшкодувати йому 25 тисяч гривень. Проте представники господарства, за словами пасічника, пропонують значно меншу суму. Хоча раніше запевняли – якщо їх провину доведуть, то з відшкодуванням ніяких проблем не буде.



Чоловік каже, що аналогічні пропозиції робили й іншим пасічникам цього району. Проте, підтвердити чи спростувати цю інформацію представники фермерського господарства – не захотіли. А у бухгалтерії кажуть – до керівників господарства телефонів не дадуть.



Масова загибель бджіл сталась у Турійському районі наприкінці травня. Комахи загинули через інсектицид – отруту, якою місцевий фермер обробив ріпакові поля. Пасічник каже, що якщо фірма не відшкодує збитків, то бджолярі подаватимуть до суду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасічники Турійського району досі чекають на компенсацію. Комісія із незалежних експертів оцінила, наскільки постраждали пасіки, і встановила, скільки повинні відшкодувати представники фермерського господарства ТОВ імені Лесі Українки.Про це повідомляє 12 канал із села Новий Двір каже, що втратив чверть бджолиної популяції. За висновками комісії, фермер повинен відшкодувати йому 25 тисяч гривень. Проте представники господарства, за словами пасічника, пропонують значно меншу суму. Хоча раніше запевняли – якщо їх провину доведуть, то з відшкодуванням ніяких проблем не буде.Чоловік каже, що аналогічні пропозиції робили й іншим пасічникам цього району. Проте, підтвердити чи спростувати цю інформацію представники фермерського господарства – не захотіли. А у бухгалтерії кажуть – до керівників господарства телефонів не дадуть.Масова загибель бджіл сталась у Турійському районі наприкінці травня. Комахи загинули через інсектицид – отруту, якою місцевий фермер обробив ріпакові поля. Пасічник каже, що якщо фірма не відшкодує збитків, то бджолярі подаватимуть до суду.

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