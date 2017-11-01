Поки прочищали труби, будинок у Луцьку затопило фекаліями

Володимир Сеник наводить лад у будинку та підвалі. Ще в суботу, 9 червня, його хату затопило нечистотами.



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Працівники «Луцькводоканалу» прочищали труби, які забились, і перекрили каналізацію по всій вулиці. В той самий час місцеві продовжували зливати нечистоти. Як наслідок, усі фекалії, які не могли потрапити у злив, опинились у підвалі будинку.



Чоловік був на ринку, до нього зателефонувала дружина і він одразу прибіг додому. На вулиці чоловіку довелося сушити лінолеум та покривала.



У кімнатах, каже Володимир Сеник, уже декілька разів мив підлогу, тепер добре висушує, аби не завівся грибок.



У «Луцькводоканалі» кажуть, що до них зателефонували місцеві жителі, мовляв забилась каналізація. От і приїхали розчистити, а те, що нечистоти вилились у чиїсь підвал, виключно проблема власника помешкання.



До слова, це уже третій раз, коли будинок затопило нечистотами. Вперше такий інцидент трапився ще два роки тому у перед Великоднем.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже третій день лучаниннаводить лад у будинку та підвалі. Ще в суботу, 9 червня, його хату затопило нечистотами.Про це повідомляє 12 канал Працівники «Луцькводоканалу» прочищали труби, які забились, і перекрили каналізацію по всій вулиці. В той самий час місцеві продовжували зливати нечистоти. Як наслідок, усі фекалії, які не могли потрапити у злив, опинились у підвалі будинку.Чоловік був на ринку, до нього зателефонувала дружина і він одразу прибіг додому. На вулиці чоловіку довелося сушити лінолеум та покривала.У кімнатах, каже Володимир Сеник, уже декілька разів мив підлогу, тепер добре висушує, аби не завівся грибок.У «Луцькводоканалі» кажуть, що до них зателефонували місцеві жителі, мовляв забилась каналізація. От і приїхали розчистити, а те, що нечистоти вилились у чиїсь підвал, виключно проблема власника помешкання.До слова, це уже третій раз, коли будинок затопило нечистотами. Вперше такий інцидент трапився ще два роки тому у перед Великоднем.

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