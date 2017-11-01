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Поки прочищали труби, будинок у Луцьку затопило фекаліями

Поки прочищали труби, будинок у Луцьку затопило фекаліями
Уже третій день лучанин Володимир Сеник наводить лад у будинку та підвалі. Ще в суботу, 9 червня, його хату затопило нечистотами.

Про це повідомляє 12 канал.

Працівники «Луцькводоканалу» прочищали труби, які забились, і перекрили каналізацію по всій вулиці. В той самий час місцеві продовжували зливати нечистоти. Як наслідок, усі фекалії, які не могли потрапити у злив, опинились у підвалі будинку.

Чоловік був на ринку, до нього зателефонувала дружина і він одразу прибіг додому. На вулиці чоловіку довелося сушити лінолеум та покривала.

У кімнатах, каже Володимир Сеник, уже декілька разів мив підлогу, тепер добре висушує, аби не завівся грибок.

У «Луцькводоканалі» кажуть, що до них зателефонували місцеві жителі, мовляв забилась каналізація. От і приїхали розчистити, а те, що нечистоти вилились у чиїсь підвал, виключно проблема власника помешкання.

До слова, це уже третій раз, коли будинок затопило нечистотами. Вперше такий інцидент трапився ще два роки тому у перед Великоднем.



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Теги: нечистоти, Луцьк
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