Поки прочищали труби, будинок у Луцьку затопило фекаліями
Сьогодні, 01:35
Уже третій день лучанин Володимир Сеник наводить лад у будинку та підвалі. Ще в суботу, 9 червня, його хату затопило нечистотами.
Про це повідомляє 12 канал.
Працівники «Луцькводоканалу» прочищали труби, які забились, і перекрили каналізацію по всій вулиці. В той самий час місцеві продовжували зливати нечистоти. Як наслідок, усі фекалії, які не могли потрапити у злив, опинились у підвалі будинку.
Чоловік був на ринку, до нього зателефонувала дружина і він одразу прибіг додому. На вулиці чоловіку довелося сушити лінолеум та покривала.
У кімнатах, каже Володимир Сеник, уже декілька разів мив підлогу, тепер добре висушує, аби не завівся грибок.
У «Луцькводоканалі» кажуть, що до них зателефонували місцеві жителі, мовляв забилась каналізація. От і приїхали розчистити, а те, що нечистоти вилились у чиїсь підвал, виключно проблема власника помешкання.
До слова, це уже третій раз, коли будинок затопило нечистотами. Вперше такий інцидент трапився ще два роки тому у перед Великоднем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє 12 канал.
Працівники «Луцькводоканалу» прочищали труби, які забились, і перекрили каналізацію по всій вулиці. В той самий час місцеві продовжували зливати нечистоти. Як наслідок, усі фекалії, які не могли потрапити у злив, опинились у підвалі будинку.
Чоловік був на ринку, до нього зателефонувала дружина і він одразу прибіг додому. На вулиці чоловіку довелося сушити лінолеум та покривала.
У кімнатах, каже Володимир Сеник, уже декілька разів мив підлогу, тепер добре висушує, аби не завівся грибок.
У «Луцькводоканалі» кажуть, що до них зателефонували місцеві жителі, мовляв забилась каналізація. От і приїхали розчистити, а те, що нечистоти вилились у чиїсь підвал, виключно проблема власника помешкання.
До слова, це уже третій раз, коли будинок затопило нечистотами. Вперше такий інцидент трапився ще два роки тому у перед Великоднем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«ПриватБанк зробить QR-платежі в Україні так само популярними, як у Китаї», – Петр Крумханзл*
Сьогодні, 02:59
Поки прочищали труби, будинок у Луцьку затопило фекаліями
Сьогодні, 01:35
Волинським пасічникам досі не заплатили за потруєних бджіл
Сьогодні, 00:22
На Волині планують скорочення поштарів
Сьогодні, 00:17
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:10