Град на Закарпатті трощив автомобілі та дахи будинків





Про це повідомляє



«Станом на 18:00 внаслідок погіршення погодних умов (град, зливи та сильний вітер) пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків у 4 населених пунктах Іршавського району», - йдеться в повідомленні ДСНС.



Як зазначається, найбільше шкоди негода завдала у селі Брід, де пошкоджено 150 покрівель. В селах, Ільниця та Осій побито по 10-12 покрівель.



Жертв та травмованих внаслідок негоди немає.



Також повідомляється, що сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи на придворові території краю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В чотирьох населених пуктах Іршавського району на Закарпатті через негоду пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків.Про це повідомляє Укрінформ «Станом на 18:00 внаслідок погіршення погодних умов (град, зливи та сильний вітер) пошкоджено покрівлі 182 житлових будинків у 4 населених пунктах Іршавського району», - йдеться в повідомленні ДСНС.Як зазначається, найбільше шкоди негода завдала у селі Брід, де пошкоджено 150 покрівель. В селах, Ільниця та Осій побито по 10-12 покрівель.Жертв та травмованих внаслідок негоди немає.Також повідомляється, що сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи на придворові території краю.

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