вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 13 червня

Курс валют у Луцьку на 13 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,903, а продаж - 26,163.

Євро при купівлі становить - 30,410 при продажу - 30,951.

Курс російського рубля: купівля - 0,369, продаж - 0,430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,705, продаж - 7,313.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відірвало голову: у Києві позашляховик збив пішохода, який перебігав через дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:47
У селі на Волині дітей із ДЦП рятують коні
Сьогодні, 08:30
Курс валют у Луцьку на 13 червня
Сьогодні, 08:11
Люди майже 10 років благають владу про ремонт вулиці
Сьогодні, 07:48
У місті на Волині хочуть обмежити продаж лотерей
Сьогодні, 07:13
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 12 червня Курс валют у Луцьку на 12 червня
12 червень, 08:20
Курс валют у Луцьку на 9 червня Курс валют у Луцьку на 9 червня
09 червень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 8 червня Курс валют у Луцьку на 8 червня
08 червень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 7 червня Курс валют у Луцьку на 7 червня
07 червень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
У Володимирі-Волинському зрізатимуть аварійні дерева
Сьогодні, 09:08
 0
Відірвало голову: у Києві позашляховик збив пішохода, який перебігав через дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:47
 0
У селі на Волині дітей із ДЦП рятують коні
Сьогодні, 08:30
 0
Курс валют у Луцьку на 13 червня
Сьогодні, 08:11
 0
Медіа
відео
1/8