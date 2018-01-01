Курс валют у Луцьку на 13 червня
Сьогодні, 08:11
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,903, а продаж - 26,163.
Євро при купівлі становить - 30,410 при продажу - 30,951.
Курс російського рубля: купівля - 0,369, продаж - 0,430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,705, продаж - 7,313.
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Євро при купівлі становить - 30,410 при продажу - 30,951.
Курс російського рубля: купівля - 0,369, продаж - 0,430.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,705, продаж - 7,313.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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