Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Сьогодні, 09:46
Фотограф Павло Березюк опублікував світлини заходу сонця над вечірнім Луцьком.
Фотографії лучанин виклав на своїй сторінці у Facebook, пише Перший.
«Колега по роботі попросив вибрати одну фотку, оскільки сюжет однаковий я розгубився у виборі, допоможіть вибрати одну з 6-ти», - йдеться у дописі Павла Березюка.
Зауважимо, що на світлинах сонце заходить за будівлі житлового комплексу «Супернова», що зводиться в районі вулиці Львівської, біля парку на Потебні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розбудовують ЖК «Супернова»
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Фотографії лучанин виклав на своїй сторінці у Facebook, пише Перший.
«Колега по роботі попросив вибрати одну фотку, оскільки сюжет однаковий я розгубився у виборі, допоможіть вибрати одну з 6-ти», - йдеться у дописі Павла Березюка.
Зауважимо, що на світлинах сонце заходить за будівлі житлового комплексу «Супернова», що зводиться в районі вулиці Львівської, біля парку на Потебні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розбудовують ЖК «Супернова»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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