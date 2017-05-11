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Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*

Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Фотограф Павло Березюк опублікував світлини заходу сонця над вечірнім Луцьком.

Фотографії лучанин виклав на своїй сторінці у Facebook, пише Перший.

«Колега по роботі попросив вибрати одну фотку, оскільки сюжет однаковий я розгубився у виборі, допоможіть вибрати одну з 6-ти», - йдеться у дописі Павла Березюка.

Зауважимо, що на світлинах сонце заходить за будівлі житлового комплексу «Супернова», що зводиться в районі вулиці Львівської, біля парку на Потебні.

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Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*
Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*

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Теги: Інвестор, Супернова, захід, сонце, фотограф, Луцьк
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