Луцький фотограф показав чарівний захід сонця*

Павло Березюк опублікував світлини заходу сонця над вечірнім Луцьком.



Фотографії лучанин виклав на своїй сторінці у Facebook, пише



«Колега по роботі попросив вибрати одну фотку, оскільки сюжет однаковий я розгубився у виборі, допоможіть вибрати одну з 6-ти», - йдеться у дописі Павла Березюка.



Зауважимо, що на світлинах сонце заходить за будівлі житлового комплексу «Супернова», що зводиться в районі вулиці Львівської, біля парку на Потебні.



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