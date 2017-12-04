В Україні через негоду знеструмлено майже 240 міст і сіл
Сьогодні, 09:47
Через ускладнення погодних умов в Україні знеструмлені 238 населених пунктів.
про це повідомляє ДСНС України.
"12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 238 населених пунктів в 7 областях, а саме: Хмельницька - 61 н.п., Львівська - 59 н.п., Чернівецька - 48 н.п., Закарпатська - 42 н.п., Вінницька - 20 н.п., Черкаська - 5 н.п., Київська - 3 н.п.", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зазначається, що в Іршавському і Тячівському районах Закарпаття пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.
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про це повідомляє ДСНС України.
"12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 238 населених пунктів в 7 областях, а саме: Хмельницька - 61 н.п., Львівська - 59 н.п., Чернівецька - 48 н.п., Закарпатська - 42 н.п., Вінницька - 20 н.п., Черкаська - 5 н.п., Київська - 3 н.п.", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зазначається, що в Іршавському і Тячівському районах Закарпаття пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.
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