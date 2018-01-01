У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО





Щоправда на папері, що засвідчує якість, вказане число – 7 червня, а зйомку проводили 12-го. Отож, у день продажу свинину ніхто не перевіряв, - йдеться у сюжеті



Декотрі люди кажуть, що на ярмарку побоялися б купувати м’ясо, оскільки на ньому повно мух. Інші ж навпаки запевняють, що є постійними покупцями.



Молочні продукти лише один фермер привозить у спеціальних холодильниках. Розливає в ту тару, яку приносять покупці. Решта привозять і у банках і у бідонах та навіть у пляшках з-під газованої води. Продавці доставляють замовлення, на кришках імена клієнтів, які мають забрати продукт. Щоправда, яка буде його якість, коли молоком торгують на спеці, під прямим попаданням сонячних променів – питання.



Крім того, керівник ярмарки запевняє, що усі продути пройшли перевірку, необхідні дозволи є у кожного фермера.



Представники Держпродспоживслужби в області кажуть, що так продавати продукти незаконно та подібна реалізація порушує усі можливі стандарти. Температура зберігання не повинна перевищувати 6 градусів за цельсієм. Щодо молока, то у пластиковій тарі категорично заборонено ним торгувати. Збут та зберігання дозволений виключно в емальованій або скляній тарі.



Перед виїздом на ринок усі продукти мають перевіряти у лабораторії, в іншому випадку можуть поширюватись інфекційні хвороби, отруєння. Зараз представники Держпродспоживслужби організовують перевірки виключно після скарг громадян, отож поки все, що можуть зробити – це написати лист у міську раду, аби муніципальна варта перевірила ярмарок. Будуть зафіксовані порушення – прийдуть тоді з перевіркою вони. Зазначається, що недобросовісним продавцям загрожує штраф від 150 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку щовівторка та щоп'ятниці біля РАЦСу - продовольна ярмарка. Тут м’ясо та молоко продають просто на вулиці, при температурі вище 20 градусів.Щоправда на папері, що засвідчує якість, вказане число – 7 червня, а зйомку проводили 12-го. Отож, у день продажу свинину ніхто не перевіряв, - йдеться у сюжеті 12 каналу Декотрі люди кажуть, що на ярмарку побоялися б купувати м’ясо, оскільки на ньому повно мух. Інші ж навпаки запевняють, що є постійними покупцями.Молочні продукти лише один фермер привозить у спеціальних холодильниках. Розливає в ту тару, яку приносять покупці. Решта привозять і у банках і у бідонах та навіть у пляшках з-під газованої води. Продавці доставляють замовлення, на кришках імена клієнтів, які мають забрати продукт. Щоправда, яка буде його якість, коли молоком торгують на спеці, під прямим попаданням сонячних променів – питання.Крім того, керівник ярмарки запевняє, що усі продути пройшли перевірку, необхідні дозволи є у кожного фермера.Представники Держпродспоживслужби в області кажуть, що так продавати продукти незаконно та подібна реалізація порушує усі можливі стандарти. Температура зберігання не повинна перевищувати 6 градусів за цельсієм. Щодо молока, то у пластиковій тарі категорично заборонено ним торгувати. Збут та зберігання дозволений виключно в емальованій або скляній тарі.Перед виїздом на ринок усі продукти мають перевіряти у лабораторії, в іншому випадку можуть поширюватись інфекційні хвороби, отруєння. Зараз представники Держпродспоживслужби організовують перевірки виключно після скарг громадян, отож поки все, що можуть зробити – це написати лист у міську раду, аби муніципальна варта перевірила ярмарок. Будуть зафіксовані порушення – прийдуть тоді з перевіркою вони. Зазначається, що недобросовісним продавцям загрожує штраф від 150 гривень.

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