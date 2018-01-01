У волинянина поліцейські знайшли «склад» зброї
Сьогодні, 10:26
На Волині поліцейські вилучили пістолет та вибухонебезпечні матеріали.
Так, учора під час обшуку в помешканні 46-річного жителя Володимира-Волинського поліцейські виявили та вилучили зброю й боєприпаси, зокрема, пістолет «Walter P38» із патронами, два корпуси від навчальних гранат «Ф-1», дев’ять холостих пістолетних патронів та два запали від ручних бойових гранат, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місце події виїжджали співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Спеціалісти провели детальний огляд, фіксацію й вилучення вибухонебезпечних матеріалів та належним чином транспортували їх на зберігання.
Решту виявленого вилучили та відправлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове рослідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини кримінального правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, учора під час обшуку в помешканні 46-річного жителя Володимира-Волинського поліцейські виявили та вилучили зброю й боєприпаси, зокрема, пістолет «Walter P38» із патронами, два корпуси від навчальних гранат «Ф-1», дев’ять холостих пістолетних патронів та два запали від ручних бойових гранат, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місце події виїжджали співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Спеціалісти провели детальний огляд, фіксацію й вилучення вибухонебезпечних матеріалів та належним чином транспортували їх на зберігання.
Решту виявленого вилучили та відправлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове рослідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини кримінального правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку
Сьогодні, 10:42
У одному з районів Волині масово захоплюють землю
Сьогодні, 10:30
У волинянина поліцейські знайшли «склад» зброї
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на ярмарку в спеку продають молоко і м’ясо. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
У загиблого на Сході волинянина залишилася новонароджена донька
Сьогодні, 10:09