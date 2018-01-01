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У волинянина поліцейські знайшли «склад» зброї

У волинянина поліцейські знайшли «склад» зброї
На Волині поліцейські вилучили пістолет та вибухонебезпечні матеріали.

Так, учора під час обшуку в помешканні 46-річного жителя Володимира-Волинського поліцейські виявили та вилучили зброю й боєприпаси, зокрема, пістолет «Walter P38» із патронами, два корпуси від навчальних гранат «Ф-1», дев’ять холостих пістолетних патронів та два запали від ручних бойових гранат, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце події виїжджали співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Спеціалісти провели детальний огляд, фіксацію й вилучення вибухонебезпечних матеріалів та належним чином транспортували їх на зберігання.

Решту виявленого вилучили та відправлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове рослідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини кримінального правопорушення.


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Теги: зброя, поліція
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