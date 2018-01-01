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Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку

Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку
У Луцьку трапилася аварія сьогодні вранці, 13 червня, за участю мікроавтобуса поблизу Варшавського ринку. Так, водій Volkswagen не впорався з керуванням і влетів у контейнер.

Про це повідомила прес-секретар Патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, - пишуть Волинські Новини.

"Водій не впорався з керуванням. Тривають слідчі дії, аби встановити причини аварії", - прокоментувала речниця поліції.

З її слів, повідомлення про ДТП надійшло сьогодні о 8:24 ранку.

Як повідомили медики "швидкої" у коментарі виданню, 49-річний водій госпіталізований у міську клінічну лікарня. Чоловік отримав травми середньої важкості. Зі слів медиків, водій був непристебнутий.

Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку
Аварія у Луцьку: бус в'їхав у контейнер на Варшавському ринку

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Теги: аварія, Луцьк, ринок
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