З’ясували, чому на Волині загинули бджоли

У Турійському районі масово загинули бджоли через високу концентрацію пестицидів під час обробітку посівів.Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.Директор департаменту агропромислового розвиткунагадав, що 24 травня до голови ОДА звернулися пасічники Турійського району з тим, що у них загинули бджоли.Також«Провели 5 засідань робочої групи. Двічі провели обстеження пасік і виявили залишкову кількість пестицидів. Одеська лабораторія також це підтвердила. Встановили, що було явне порушення обробітку посівів. За три дні не попередили пасічників і сільраду. У меді пестицидів не виявили», - повідомив Горбенко.За його словами, фермер має компенсувати втрати 10 пасічникам. Ще 4 принципово заявили, що будуть судитися.Голова ОДА Олександр Савченко наголосив, що потрібно допомогти пасічникам у суді юридичною підтримкою.«Фермер поступив некоректно, мовляв, хай судяться. Продовжуйте перевірку», - додав він.