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З’ясували, чому на Волині загинули бджоли

З’ясували, чому на Волині загинули бджоли
У Турійському районі масово загинули бджоли через високу концентрацію пестицидів під час обробітку посівів.

Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко нагадав, що 24 травня до голови ОДА звернулися пасічники Турійського району з тим, що у них загинули бджоли.

Також волинські поліцейські розслідували цей інцидент.

«Провели 5 засідань робочої групи. Двічі провели обстеження пасік і виявили залишкову кількість пестицидів. Одеська лабораторія також це підтвердила. Встановили, що було явне порушення обробітку посівів. За три дні не попередили пасічників і сільраду. У меді пестицидів не виявили», - повідомив Горбенко.

За його словами, фермер має компенсувати втрати 10 пасічникам. Ще 4 принципово заявили, що будуть судитися.

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Голова ОДА Олександр Савченко наголосив, що потрібно допомогти пасічникам у суді юридичною підтримкою.

«Фермер поступив некоректно, мовляв, хай судяться. Продовжуйте перевірку», - додав він.

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Теги: бджоли, підмор, проблема, Волинь, Савченко
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