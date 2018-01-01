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Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі

Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обурений підготовкою до відпочинкового сезону на Світязі.

Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Під час доповіді голови Шацької РДА Василя Голядинця щодо підготовки до відпочинкового сезону на Світязі Олександр Савченко розповів, що до нього приходять зі світлинами пляжів на Світязі, де «немає цивілізації».

«До мене приходять зі світлинами так званих пляжів, де тільки болота. Теоретично це нормально для свиней. Також показують кілометри три стоянок машин. Якщо це Європа, то нам тут всім не місце. Туристи й копійки на Світязь не привезуть», - зауважив Савченко.

Він зізнався, що ніколи не був на Світязі, проте йому «страшно туди їхати». Олександр Савченко додав, що голова Шацької РДА неналежно виконує роботу.

«Сідайте, двійка!», - підсумував він.

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Теги: Світязь, пляж, відпочинок
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