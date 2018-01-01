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Повідомили, куди подінуть гроші зібрані з в’їзду у Шацький нацпарк

Повідомили, куди подінуть гроші зібрані з в’їзду у Шацький нацпарк
Директор Шацького національного парку Марія Христецька розповіла, куди спрямовуватимуть зібрані на екопостах при в’їзді у Шацький нацпарк гроші.

Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.

За словами Марії Христецької, кошти від в’їзду у нацпарк підуть на охорону територій, облаштування та реконструкцію пляжів, оплату комунальних послуг.

«Також гроші витрачаються на вивіз побутових відходів, обслуговування біотуалетів», - зауважила вона.

Марія Христецька додала, що у штат національного парку додатково взяли 13 працівників, котрі слідкуватимуть за санітарним станом територій.

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Теги: гроші, екопост, Шацький нацпарк
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Коментарі 1
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А чи платять екологічний і туристичний збір ті, хто здає для відпочиваючих житло !? А ну - но організуйте таку роботу з ними. Вони ж взагалі податків ніяких не платять !
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