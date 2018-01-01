На Волині почали менше всихати соснові ліси

Вперше за останні 3 роки динаміка площ осередків всихань соснових лісів пішла на спад.Про це повідомив начальник Волинського ОУЛМГ., передає прес-служба відомства.Станом на 1 червня 2018 року волинські лісівники зафіксували залишки осередків всихань соснових лісів на площі 6876 га. Ще півроку тому – 1 січня – результати моніторингу були гіршими: на Волині 7742 га лісу було вражено шкідниками.«Такого результату вдалося досягнути завдяки вчасним та в достатній кількості проведеним санітарним заходам. Ми ліквідували осередки всихання, чим, відповідно, призупинили поширення шкідників», – пояснив Олександр Кватирко.Проте, зважаючи на аномальні погодні умови, що сприяють розмноженню шкідника, лісівники продовжують вести спостереження. Науковці прогнозують, що уникнути масового ураження сосни цього року, на жаль, не вдасться.Варто зазначити, що із грудня 2017 року волинські лісівники призупинили рубки головного користування по хвойному господарству, спрямувавши всі зусилля та засоби на порятунок лісу від «зеленої пожежі». Так, вдалося ліквідувати 4467 га осередків всихань. Проте, як свідчать результати детального нагляду, за цей час проблема розповсюдилася на площу 3300 га.З метою досконалого вивчення ситуації у волинських лісах розвісили 1000 феромонних пасток, що дало змогу фахівцям галузі та науковцям визначити найпоширеніші види шкідників.Площі, де проведені санітарні заходи у зимовий період, уже були заліснені навесні цього року.