На дорозі Шацьк-Світязь після зими «зійшов» асфальт





Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.



«Дорога знаходиться у поганому стані. За період зимових холодів асфальт на деяких ділянках зруйнованувався. Там зробили поточний ямковий ремонт, ситуація трохи виправилася», - зауважила в.о. голови Шацької громади Людмила Цевух.



Окрім того, на автошляху немає розмітки, що грозить збільшенням кількості аварій.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після зимового періоду дорога Шацьк-Світязь знаходиться у поганому стані.Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.«Дорога знаходиться у поганому стані. За період зимових холодів асфальт на деяких ділянках зруйнованувався. Там зробили поточний ямковий ремонт, ситуація трохи виправилася», - зауважила в.о. голови Шацької громадиОкрім того, на автошляху немає розмітки, що грозить збільшенням кількості аварій.

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