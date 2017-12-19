На дорозі Шацьк-Світязь після зими «зійшов» асфальт
Сьогодні, 11:19
Після зимового періоду дорога Шацьк-Світязь знаходиться у поганому стані.
Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
«Дорога знаходиться у поганому стані. За період зимових холодів асфальт на деяких ділянках зруйнованувався. Там зробили поточний ямковий ремонт, ситуація трохи виправилася», - зауважила в.о. голови Шацької громади Людмила Цевух.
Окрім того, на автошляху немає розмітки, що грозить збільшенням кількості аварій.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
«Дорога знаходиться у поганому стані. За період зимових холодів асфальт на деяких ділянках зруйнованувався. Там зробили поточний ямковий ремонт, ситуація трохи виправилася», - зауважила в.о. голови Шацької громади Людмила Цевух.
Окрім того, на автошляху немає розмітки, що грозить збільшенням кількості аварій.
Головне фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Не вводьте людей в оману цим фото! Там немає такої дороги.
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