У волинянина на автостанції вкрали сумку з грішми
Сьогодні, 11:30
У Володимирі-Волинському на території автостанції обікрали чоловіка.
Про випадок повідомили у міському відділі поліції, - пише Район.Володимир-Волинський.
Так, 12 червня до поліції з повідомленням про крадіжку звернувся мешканець села Хотячів.
Зокрема чоловік вказав, що 11 червня, після десятої години вечора неподалік автостанції невідомі викрали у нього сумку з речами та грошима.
Суму завданих збитків чоловік оцінив у 10 тисяч гривень.
Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.
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Про випадок повідомили у міському відділі поліції, - пише Район.Володимир-Волинський.
Так, 12 червня до поліції з повідомленням про крадіжку звернувся мешканець села Хотячів.
Зокрема чоловік вказав, що 11 червня, після десятої години вечора неподалік автостанції невідомі викрали у нього сумку з речами та грошима.
Суму завданих збитків чоловік оцінив у 10 тисяч гривень.
Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.
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