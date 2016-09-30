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У волинянина на автостанції вкрали сумку з грішми

У волинянина на автостанції вкрали сумку з грішми
У Володимирі-Волинському на території автостанції обікрали чоловіка.

Про випадок повідомили у міському відділі поліції, - пише Район.Володимир-Волинський.

Так, 12 червня до поліції з повідомленням про крадіжку звернувся мешканець села Хотячів.

Зокрема чоловік вказав, що 11 червня, після десятої години вечора неподалік автостанції невідомі викрали у нього сумку з речами та грошима.

Суму завданих збитків чоловік оцінив у 10 тисяч гривень.

Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.

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Теги: крадіжка, сумка
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