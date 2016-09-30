У волинянина на автостанції вкрали сумку з грішми





Про випадок повідомили у міському відділі поліції, - пише



Так, 12 червня до поліції з повідомленням про крадіжку звернувся мешканець села Хотячів.



Зокрема чоловік вказав, що 11 червня, після десятої години вечора неподалік автостанції невідомі викрали у нього сумку з речами та грошима.



Суму завданих збитків чоловік оцінив у 10 тисяч гривень.



Наразі поліція з'ясовує усі обставини цього випадку.

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