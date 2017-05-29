Екс-командиру волинської бригади хочуть дати 600 гривень за мужність
Сьогодні, 11:35
Колишнього командира 14-ої окремої механізованої бригади Олександра Жакуна нагородять премією у 621 гривню 12 копійок.
Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови.
В документі зазначили, що військового нагородили за мужність, професіоналізм, зміцнення обороноздатності 14-ої Окремої механізованої бригади нагородити почесною грамотою міської ради та грошовою премією у 621 гривню 12 копійок.
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Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови.
В документі зазначили, що військового нагородили за мужність, професіоналізм, зміцнення обороноздатності 14-ої Окремої механізованої бригади нагородити почесною грамотою міської ради та грошовою премією у 621 гривню 12 копійок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинській бригаді призначили нового командира
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