Екс-командиру волинської бригади хочуть дати 600 гривень за мужність

Олександра Жакуна нагородять премією у 621 гривню 12 копійок.



Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови.



В документі зазначили, що військового нагородили за мужність, професіоналізм, зміцнення обороноздатності 14-ої Окремої механізованої бригади нагородити почесною грамотою міської ради та грошовою премією у 621 гривню 12 копійок.



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