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Екс-командиру волинської бригади хочуть дати 600 гривень за мужність

Екс-командиру волинської бригади хочуть дати 600 гривень за мужність
Колишнього командира 14-ої окремої механізованої бригади Олександра Жакуна нагородять премією у 621 гривню 12 копійок.

Про це йдеться у розпорядженні Володимир-Волинського міського голови.

В документі зазначили, що військового нагородили за мужність, професіоналізм, зміцнення обороноздатності 14-ої Окремої механізованої бригади нагородити почесною грамотою міської ради та грошовою премією у 621 гривню 12 копійок.

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Теги: премія, гроші, 14 ОМБР, Олександр Жакун
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