«Там скоро буде екологічне лихо», - волинський чиновник про Пісочне

Керівник апарату Волинської облрадизаявив, що озеро Пісочне не пристосоване до «навали» відпочивальників.Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.«Минулого року ми зарибнили озеро. Зараз у Пісочному риби немає. Там скоро буде екологічне лихо. Озеро цвіте», - наголосив Дмитро Дубняк.За його словами, проблеми виникають тому, що озеро не пристосоване до великої кількості відпочивальників.«Сільська рада чомусь відмовчується», - сказав Дубняк.Натомість голова Волинської ОДАдоручив взяти ситуацію під контроль.