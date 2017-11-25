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«Там скоро буде екологічне лихо», - волинський чиновник про Пісочне

«Там скоро буде екологічне лихо», - волинський чиновник про Пісочне
Керівник апарату Волинської облради Дмитро Дубняк заявив, що озеро Пісочне не пристосоване до «навали» відпочивальників.

Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.

«Минулого року ми зарибнили озеро. Зараз у Пісочному риби немає. Там скоро буде екологічне лихо. Озеро цвіте», - наголосив Дмитро Дубняк.

За його словами, проблеми виникають тому, що озеро не пристосоване до великої кількості відпочивальників.

«Сільська рада чомусь відмовчується», - сказав Дубняк.

Натомість голова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив взяти ситуацію під контроль.

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Теги: Пісочне, озеро, Волинь
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Коментарі 2
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Пісочне, воно шо одне на волині? Журналісти з конопель?
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Єсть, взяли під контроль цю ситуацію, належним чином контролюємо, навіть над контролерами поставили контролерів, і шо далі?
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