«Там скоро буде екологічне лихо», - волинський чиновник про Пісочне
Сьогодні, 11:34
Керівник апарату Волинської облради Дмитро Дубняк заявив, що озеро Пісочне не пристосоване до «навали» відпочивальників.
Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
«Минулого року ми зарибнили озеро. Зараз у Пісочному риби немає. Там скоро буде екологічне лихо. Озеро цвіте», - наголосив Дмитро Дубняк.
За його словами, проблеми виникають тому, що озеро не пристосоване до великої кількості відпочивальників.
«Сільська рада чомусь відмовчується», - сказав Дубняк.
Натомість голова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив взяти ситуацію під контроль.
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Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
«Минулого року ми зарибнили озеро. Зараз у Пісочному риби немає. Там скоро буде екологічне лихо. Озеро цвіте», - наголосив Дмитро Дубняк.
За його словами, проблеми виникають тому, що озеро не пристосоване до великої кількості відпочивальників.
«Сільська рада чомусь відмовчується», - сказав Дубняк.
Натомість голова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив взяти ситуацію під контроль.
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Коментарі 2
Пісочне, воно шо одне на волині? Журналісти з конопель?
Єсть, взяли під контроль цю ситуацію, належним чином контролюємо, навіть над контролерами поставили контролерів, і шо далі?
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