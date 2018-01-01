З музикою, кульками та подарунками: як ЖК «Юпітер» зустрічав своїх мешканців. ФОТО*

У «космічному» житловому комплексі «Юпітер» від будівельної компанії «Інвестор» для майбутніх мешканців влаштували свято із музикою, розвагами та врученням ключів і подарунків.День відкритих дверей у житловому комплексі відбувся 12 червня.Сучасний житловий комплекс знаходиться в Липинах, та до Луцька - рукою подати. Тож житло має доступ до міської інфраструктури, водночас поєднаної із заміським затишком. Комплекс без сумніву не схожий на жодне інше помешкання в обласному центрі – тут на площі у 1,55 гектара запланували 144 квартири, з яких 54 – однокімнатні, 54 – двокімнатні та 36 – чотирикімнатні. Окрім того, квартири у "Юпітері" розміром на будь-який смак: від компактних однокімнатних на 44 квадратних метра, до розкішних дворівневих на 132 "квадрати".Попри хмарну погоду, майданчик біля «Юпітера» ожив – пакровку заповнили автомобілі, на дитмайданчику дзвінко сміялися діти, а їх батьки залюбки спілкувалися між собою – зовсім скоро вони стануть сусідами. Загалом понад півсотні власників квартир у «Юпітері» завітали сюди зі своїми сім’ями на офіційне відкриття будинку. Під звуки запальної музики малеча розважалася на гірках, а запрошені майстри малювали дітям яскравий боді-арт.Поблизу будинку обладнали красиву фотозону. Також гостей пригощали смаколиками.Протягом свята серед відвідувачів також розіграли сертифікати на тисячу гривень від магазину побутової техніки «Фокстрот» та на 3 тисячі гривень - від магазину «Епіцентр».На початку «офіційної» частини гостей вітав директор будівельної компанії «Інвестор»«Ми дуже раді вас бачити. Приємно, що нас так багато, що у нас є клієнти, друзі та велика команда, які стали майже сім’єю. Сподіваємося, життя у наших квартирах стане для усіх вас щасливим, будуть створюватися нові сім’ї та народжуватимуться діти», - мовив він. Опісля Разумовський додав, що компанія продовжить співпрацю із мешканцями, їм допоможуть підключитися до мереж та вирішити інші питання. Тож він побажав власникам квартир комфортного життя у «Юпітері».Після короткого вітального слова взялися перерізати стрічку. Разом із директором компанії до цього процесу залюбки долучилися із десяток сміливих дітлахів. Опісля усім мешканцям першої черги подарували симпатичні світильники із символікою ЖК та вручили ключі і низку документів, зокрема, гарантії на усе обладнання, яке встановлене в кватирах.До слова, на день відкритих дверей завітали й підрядники, які виконували роботи на ЖК «Юпітер». Результатами вони задоволені та пообіцяли мешканцям тепло, комфорт і надійне обслуговування. Так, директор фірми «Бош-Тепло»який вже не вперше співпрацює із «Інвестором», зауважив, що отримує позитивні відгуки від мешканці вже зданих об’єктів.«Ми монтували тут систему опалення, систему водопостачання і систему водовідведення. Родзинкою, звісно, є наші котли «Bosch», які забезпечать теплом, комфортною гарячою водою, та теплі підлоги в кухні, на балконі та в санвузлах, де можна буде відпочивати», - каже Шкода. Роботи виконували із якісних німецьких матеріалів та мають гарантію на 2 роки.«Ми на цьому не прощаємося із власниками квартир, ми будемо і надалі співпрацювати», - підсумував Шкода.Представник фірми «Wintera», яка монтувала у «Юпітері» вікна,додав, що мешканці отримали надійні та якісні склопакети.«Наша фірма славиться якістю виробництва вікон і наш замовник вибрав досить потужну серію, укомплектував хорошим склопакетами - двокамерними, енергозберігаючими - та хорошою німецькою фурнітурою «Вінд хаус». Я думаю, що зауважень зі сторони мешканців не буде жодних», - резюмував Іващук.Переваги «Юпітера» оцінили й власники квартир, адже багато хто купує їх іще на стадії котловану. Так, квартири у першому будинку розкуплені вже давно, у другій черзі, яку здадуть в експлуатацію до кінця року, залишилося лише кілька великогабаритних квартир, а у будинку третьої черги теж продали чверть «квадратів».Родинапридбала однокімнатне житло у будинку другої черги ЖК «Юпітер». Жінка зізнається, що неподалік має ще одну квартиру, та коли тут почали будівництво другої секції, сім’я вирішила, що хоче мешкати в «космічному» комплексі.«Ми самі не з Луцька і нам подобається бути за містом. Для дітлахів це дуже добре… Коли ми вибирали, тут майданчика ще не було. Але мені подобається, що тут надійно в тому плані, що постійно триває будівництво, воно розвивається, ми вкладаємо гроші і бачимо, куди їх спрямовують. І парковка, і майданчик - це великі плюси», - розповідає жінка.Поки мама спілкувалася із іншими власниками житла, 3-річнийзалюбки катався на гойдалці. На дитячому майданчику біля «Юпітера» розваги для дітей на будь-який смак: тут і гойдалки різного штибу, і пісочниці, і улюблені дитячі гірки. Також територія житлового комплексу знаходиться на віддалі від дороги, скоро її обгородять, аби гарантувати безпеку.Окрім того, тут є охорона від будівельної компанії, яка працюватиме, аж поки всі мешканці не в’їдуть та не ухвалять спільне рішення, як бути далі. Для кожної квартири тут передбачене паркомісце, хоча згідно ДБН дозволені норми - це 30 % паркомісць. Однак у будівельниій компанії розуміють, що у сучасному світі чимало людей користуються автівками, тому передбачили паркомісце для кожної квартири. Смітники вирішили обладнати під землею – таким чином, каже Разумовський, навіть у вітряну погоду сміття не літатиме по двору. А ще тут взялися вирощувати газон та кілька тижнів тому посадили дерево, яке, до слова, вже встигло зацвісти.«У нас всі розрахунки - до 400 людей на гектар, як у новому ДБН, який виходитиме 1 вересня. У наших колег – 1000-1200 людей. Комфортніше проживати там, де менша щільність», - розповів директор «Інвестора». За його словами, квартири тут дещо інші, ніж в місті – вони мають більшу площу, проте вартість квадратного метра - менша.«Ви можете зробити вибір. Якщо у вас є автомобіль, ви собі його поставили і маєте житло на 1 кімнату більше. Ми так задумували, коли робили: більші квартири та менша ціна», - зауважує забудовник.Тож «фішка» «Юпітера» - це простір, просторі кухні, кімнати та великі вікна, із яких відкривається гарний вигляд на зелені сади, які майоріють вдалині.А ще тут є великі дворівневі квартири. Саме таке помешкання придбала родина Пуртових, і, каже, дуже задоволена своїм вибором.«Я все життя мріяла про квартиру на два поверхи. Більшість же квартир одноповерхові, а купувати дві та робити із них двоповерхову трохи складно. А тут одразу два поверхи – бери і користуйся, живи», - розповідає. Родина спочатку шукала будинок, аби здійснити свою «двоповерхову» мрію. Та й жити хотілося недалеко від міста, аби зручно було возити дитину в садочок.«Хоч і вважається що це Липини, це фактично Луцьк, тут і маршрутка поруч. Подивилися, побачили, що багато переваг, і вибрали», - додала Пуртова. Тож 12 червня на офіційне відкриття будинку завітали усією родиною.У програмі дня відритих дверей передбачили чимало розваг. Малечу найбільше захопило шоу повітрянх бульбашок. Діти плескали яскравому дійству та бігали за бульбашками. Далі показали міні-наукове шоу дослідів від студії свята «Карамболь», а серед присутніх розіграли подарункові сертифікати.«Як бачите, у цьому будинку усі квартири продані вже давно. У наступному будинку залишилося лише кілька великогабаритних квартир, у в третьому будинку клієнти також вже придбали частину квартир. Тобто ми живі, рухаємося вперед, і, як ви бачите, підтримка у нас досить потужна», - підсумував наприкінці директор «Інвестора» Разумовський.У компанії зазначають, що їм дуже важливо бути орієнтованими на клієнта. Тому тут запровадили систему іпотеки за співпраці із «Кредобанком» та Приватбанком із вигідними відсотками. Разумовський зауважив, що особисто взяв в «Юпітері» кватиру в кредит, аби пройти цей шлях та згодом поділитися досвідом і враженнями від процесу, які він обіцяє презентувати згодом.Окрім того, в компанії завжди готові йти на зустріч та дають можливість відтермінування виплат за житло, вигадують цікаві акційні пропзиції тощо.«На сьогодні ми вже маємо що показати і довіра від клієнтів, як ви бачите, у нас досить висока, адже квартири реалізовуються фактично на стадії котловану… Сьогодні ми зібрали усіх людей та подарували їм символічні подарунки – дуже гарні нічники у формі нашого Юпітера, які виготовив один із клієнтів. Тут вже створили ОСББ, обрали голову, це вже «живий» будинок», - підсумував Разумовський.