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На Волині розшукують пенсіонера, який зник з дому. ФОТО

На Волині розшукують пенсіонера, який зник з дому. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують 81-річного Федюка Миколу Даниловича.

Чоловік проживав у селі Гірка Полонка Луцького району, - повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що Микола Федюк - 19 березня 1937 року народження.

Чоловік пішов з дому 8 травня 2018 року та до сьогодні не повернувся.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефона: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, 24-89-87 або на лінію «102».

На Волині розшукують пенсіонера, який зник з дому. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, Луцьк, Гірка Полонка
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