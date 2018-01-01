На Волині розшукують пенсіонера, який зник з дому. ФОТО

Федюка Миколу Даниловича.



Чоловік проживав у селі Гірка Полонка Луцького району, - повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Зазначають, що Микола Федюк - 19 березня 1937 року народження.



Чоловік пішов з дому 8 травня 2018 року та до сьогодні не повернувся.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефона: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, 24-89-87 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці розшукують 81-річногоЧоловік проживав у селі Гірка Полонка Луцького району, - повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зазначають, що Микола Федюк - 19 березня 1937 року народження.Чоловік пішов з дому 8 травня 2018 року та до сьогодні не повернувся.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефона: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, 24-89-87 або на лінію «102».

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