У Strike Сity – День боулера*
Сьогодні, 12:52
У боулінг клубі Strike City - найвигідніші ціни.
Так, щосереди можна грати в боулінг лише за 75 гривень.
Тож, пропонують скористатися вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та отримати переваги учасника клубу.
Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.
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Так, щосереди можна грати в боулінг лише за 75 гривень.
Тож, пропонують скористатися вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та отримати переваги учасника клубу.
Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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