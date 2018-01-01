У Strike Сity – День боулера*





Так, щосереди можна грати в боулінг лише за 75 гривень.



Тож, пропонують скористатися вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та отримати переваги учасника клубу.



Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У боулінг клубі Strike City - найвигідніші ціни.Так, щосереди можна грати в боулінг лише за 75 гривень.Тож, пропонують скористатися вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та отримати переваги учасника клубу.Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію