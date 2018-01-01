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У Strike Сity – День боулера*

У Strike Сity – День боулера*
У боулінг клубі Strike City - найвигідніші ціни.

Так, щосереди можна грати в боулінг лише за 75 гривень.

Тож, пропонують скористатися вигідною пропозицією від улюбленого боулінг клубу StrikeCity, що в ТРЦ ПортCity та отримати переваги учасника клубу.

Деталі та бронювання за телефоном: 067 334 5085.

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Теги: Strike Сity, боулінг
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