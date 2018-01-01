вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ПриватБанк прокредитував ОСББ на понад 130 млн грн*

ПриватБанк прокредитував ОСББ на понад 130 млн грн*
ПриватБанк активно підтримує програму енергоефективності, що дозволяє українцям економити на комунальних послугах, використовуючи державну підтримку.

Менш ніж за 2 місяці банк задовольнив майже півтисячі заявок від ОСББ на кредитування за «теплими» кредитами на суму майже 100 млн грн.

«Із середини квітня ми почали реалізацію третього транша державних компенсацій за програмою «теплих» кредитів для ОСББ, – розповідає керівник МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв. – Уже видано понад 400 кредитів на більш ніж 90 млн грн, на опрацюванні ще понад 200 заявок на суму понад 60 млн грн. Мінімальний розмір державної компенсації за кредитами ОСББ становить 40%, тож загальну суму компенсацій вже фактично вичерпано».

Волиняни теж активно скористалися можливістю зекономити. Так, за два місяці 20 волинських ОСББ оформило «теплі» кредити на суму понад 5,8 мільйона гривень.

Зауважимо, що й надалі можлива видача кредитів із компенсацією з місцевих бюджетів, що є в багатьох регіонах, або без компенсацій, на бажання самих ОСББ.

Нові заявки на кредитування будуть прийматись одразу після погодження наступного транша державної компенсації.

Нагадаємо, що ПриватБанк долучився до програми кредитування ОСББ у 2017 році. За цей період видано 638 ​​«теплих» кредитів ОСББ на загальну суму 130 млн грн. Усього ПриватБанк обслуговує майже 10 тис. ОСББ.

Більше про програму «теплих» кредитів для ОСББ можна дізнатися на pb.ua/teplokred
ПриватБанк прокредитував ОСББ на понад 130 млн грн*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
Сьогодні, 15:26
У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія
Сьогодні, 15:14
ПриватБанк прокредитував ОСББ на понад 130 млн грн*
Сьогодні, 14:43
Луцька влада шантажує Покровського, бо він «не їхній», - Юрій Моклиця
Сьогодні, 14:17
Батьки гвалтували 4-річну доньку та продавали відео в інтернет. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:09
Схожі новини
«ПриватБанк зробить QR-платежі в Україні так само популярними, як у Китаї», – Петр Крумханзл* «ПриватБанк зробить QR-платежі в Україні так само популярними, як у Китаї», – Петр Крумханзл*
Сьогодні, 02:59
Волиняни можуть подбати про фінансове майбутнє своїх дітей* Волиняни можуть подбати про фінансове майбутнє своїх дітей*
08 червень, 02:07
ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах* ПриватБанк не проводить грошових «опитувань» у соцмережах*
06 червень, 16:36
ПриватБанк оснастив банкомати системою захисту від кіберзламу* ПриватБанк оснастив банкомати системою захисту від кіберзламу*
05 червень, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
На Волині за півроку затримали майже 600 громадян за самогоноваріння
Сьогодні, 15:30
 0
«Завжди був активним, відповідальним працівником», - спогади колеги про загиблого на Сході волинянина
Сьогодні, 15:28
 0
Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
Сьогодні, 15:26
 0
У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8