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Поліція розшукує зниклого волинянина, який поїхав на роботу до Росії

Поліція розшукує зниклого волинянина, який поїхав на роботу до Росії
Рожищенські поліцейські розшукують зниклого чоловіка.

Так, шукають 62-річного мешканця Рожища Михайла Жукова, котрий поїхав на заробітки до Росії, - Район.Рожище.

Чоловік народився у 1955 році, мешкав на вул. Промислова у будинку 5а в Рожищі.

Восени 2005 року Михайло поїхав на заробітки до РФ, після цього будь-які відомості про нього невідомі.

При отриманні будь-якої інформації просять негайно повідомити на адресу поліції: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
Поліція розшукує зниклого волинянина, який поїхав на роботу до Росії


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Теги: розшук, чоловік, волинянин
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Коментарі 1
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А чому по "гарячих" слідах нерозшукували, це ж скількі часу пройшло.13 років-це ж який час.(((
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