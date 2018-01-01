Поліція розшукує зниклого волинянина, який поїхав на роботу до Росії
Сьогодні, 13:15
Рожищенські поліцейські розшукують зниклого чоловіка.
Так, шукають 62-річного мешканця Рожища Михайла Жукова, котрий поїхав на заробітки до Росії, - Район.Рожище.
Чоловік народився у 1955 році, мешкав на вул. Промислова у будинку 5а в Рожищі.
Восени 2005 року Михайло поїхав на заробітки до РФ, після цього будь-які відомості про нього невідомі.
При отриманні будь-якої інформації просять негайно повідомити на адресу поліції: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
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Так, шукають 62-річного мешканця Рожища Михайла Жукова, котрий поїхав на заробітки до Росії, - Район.Рожище.
Чоловік народився у 1955 році, мешкав на вул. Промислова у будинку 5а в Рожищі.
Восени 2005 року Михайло поїхав на заробітки до РФ, після цього будь-які відомості про нього невідомі.
При отриманні будь-якої інформації просять негайно повідомити на адресу поліції: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
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Коментарі 1
А чому по "гарячих" слідах нерозшукували, це ж скількі часу пройшло.13 років-це ж який час.(((
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