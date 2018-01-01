вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліція спіймала злодія, який вкрав велосипед

На Волині поліція спіймала злодія, який вкрав велосипед
У Рожищі поліція викрила велосипедного злодія.

Так, вночі зловмисник викрав велосипед вартістю понад 2 тисячі гривень з під’їзду житлового будинку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.

Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 44-річного жителя одного із сіл цього ж району. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібний злочин.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, велосипед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подробиці аварії у Луцьку на Варшавському ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота»
Сьогодні, 13:44
На Волині поліція спіймала злодія, який вкрав велосипед
Сьогодні, 13:24
Поліція розшукує зниклого волинянина, який поїхав на роботу до Росії
Сьогодні, 13:15
У Strike Сity – День боулера*
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Волинянин вкрав з сараю велосипед Волинянин вкрав з сараю велосипед
29 травень, 19:28
У волинянина вкрали велосипед, який той залишив на три години У волинянина вкрали велосипед, який той залишив на три години
23 травень, 17:20
У волинянина знайшли «склад» крадених велосипедів У волинянина знайшли «склад» крадених велосипедів
13 квітень, 14:07
На Волині затримали двох чоловіків, які викрали велосипед На Волині затримали двох чоловіків, які викрали велосипед
06 квітень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
Батьки гвалтували 4-річну доньку та продавали відео в інтернет. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:09
 0
Подробиці аварії у Луцьку на Варшавському ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота»
Сьогодні, 13:44
 0
На Волині поліція спіймала злодія, який вкрав велосипед
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8