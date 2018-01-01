На Волині поліція спіймала злодія, який вкрав велосипед
Сьогодні, 13:24
У Рожищі поліція викрила велосипедного злодія.
Так, вночі зловмисник викрав велосипед вартістю понад 2 тисячі гривень з під’їзду житлового будинку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.
Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 44-річного жителя одного із сіл цього ж району. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібний злочин.
За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.
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Так, вночі зловмисник викрав велосипед вартістю понад 2 тисячі гривень з під’їзду житлового будинку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.
Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 44-річного жителя одного із сіл цього ж району. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібний злочин.
За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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