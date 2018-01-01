На Волині поліція спіймала злодія, який вкрав велосипед

У Рожищі поліція викрила велосипедного злодія.Так, вночі зловмисник викрав велосипед вартістю понад 2 тисячі гривень з під’їзду житлового будинку, - інформує ГУНП у Волинській області.Потерпілий звернувся з відповідною заявою до поліції.Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 44-річного жителя одного із сіл цього ж району. До слова, раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за подібний злочин.За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.