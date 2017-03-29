Чемпіонат Волині з футболу: «Луцьксантехмонтаж» – за крок від четвертого «золота»
Сьогодні, 13:44
Днями відбудеться четвертий сезон Чемпіонату Волині з футболу, у двадцятому турі якого триразовий чемпіон – команда «Луцьксантехмонтаж №536» – змагатиметься за «золото» із командою «Стир» з Старого Чорторийська.
Команда «Луцьксантехмонтаж №536», яку очолює гендиректор цього будівельного підприємства Ігор Чорнуха, прийматиме суперників на своєму стадіоні вже завтра, 14 червня о 19.00.
Підопічні головного тренера «Луцьксантехмонтаж №536» Олега Федюкова мріють вибороти перемогу, хоча й не мають сумнівів у якісній грі суперників.
Тож усіх прихильників красивого футболу запрошують подивитися гру сильних суперників на стадіоні у селі Княгининок.
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Команда «Луцьксантехмонтаж №536», яку очолює гендиректор цього будівельного підприємства Ігор Чорнуха, прийматиме суперників на своєму стадіоні вже завтра, 14 червня о 19.00.
Підопічні головного тренера «Луцьксантехмонтаж №536» Олега Федюкова мріють вибороти перемогу, хоча й не мають сумнівів у якісній грі суперників.
Тож усіх прихильників красивого футболу запрошують подивитися гру сильних суперників на стадіоні у селі Княгининок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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