Батьки гвалтували 4-річну доньку та продавали відео в інтернет. ФОТО 18+





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.



«Коли ми вперше отримали інформацію про те, що 4-річну дівчинку ґвалтують власні батьки, я наказав керівнику департаменту бросити все та організувати негайно перевірку зазначеної інформації.



І сьогодні ці дві істоти-батьки були затримані поліцією в Кривому Розі», - зауважує правоохоронець.



«Мене мало чим вже можна здивувати, але це наймерзотніший злочин проти дитини, який я бачив. Як так можна з власною дитиною?» - пише Аброськін.



«Мені дуже шкода цю дитину, але що буде з нею у майбутньому для мене це питання», - зазначає поліцейський.



За його словами, поліцейські встановили та припинили канал розповсюдження файлів порнографічного характеру за участі дітей. До такої діяльності була причетна сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону.



Для своєї злочинної діяльності подружня пара використовувала свою 4-річну доньку. Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео, - повідомили на



Продаж цих відеофайлів відбувався в анонімному сегменті всесвітньої мережі Інтернет. Зловмисники зазвичай відшуковували «клієнтів» на такі відео у мережі Інтернет, пропонуючи переглянути або купити відео. Для оплати відео використовували криптовалюту.



Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів порнографічного змісту. За оперативною інформацією, останнє завантаження файлів цим користувачем було здійснено кілька діб тому.



У квартирі, яку орендували зловмисники у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині, правоохоронці провели санкціонований обшук. За його результатами вилучено комп’ютерну та відеотехніку, яку подружжя використовувало для створення та розповсюдження порнографічних файлів, а також мобільні телефони.



За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі затримали подружжя, яке гвалтувало власну дитину. Вони також знімали відео та продавали його у мережі Інтернет.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції«Коли ми вперше отримали інформацію про те, що 4-річну дівчинку ґвалтують власні батьки, я наказав керівнику департаменту бросити все та організувати негайно перевірку зазначеної інформації.І сьогодні ці дві істоти-батьки були затримані поліцією в Кривому Розі», - зауважує правоохоронець.«Мене мало чим вже можна здивувати, але це наймерзотніший злочин проти дитини, який я бачив. Як так можна з власною дитиною?» - пише Аброськін.«Мені дуже шкода цю дитину, але що буде з нею у майбутньому для мене це питання», - зазначає поліцейський.За його словами, поліцейські встановили та припинили канал розповсюдження файлів порнографічного характеру за участі дітей. До такої діяльності була причетна сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону.Для своєї злочинної діяльності подружня пара використовувала свою 4-річну доньку. Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео, - повідомили на сайті Національної поліції.Продаж цих відеофайлів відбувався в анонімному сегменті всесвітньої мережі Інтернет. Зловмисники зазвичай відшуковували «клієнтів» на такі відео у мережі Інтернет, пропонуючи переглянути або купити відео. Для оплати відео використовували криптовалюту.Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів порнографічного змісту. За оперативною інформацією, останнє завантаження файлів цим користувачем було здійснено кілька діб тому.У квартирі, яку орендували зловмисники у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині, правоохоронці провели санкціонований обшук. За його результатами вилучено комп’ютерну та відеотехніку, яку подружжя використовувало для створення та розповсюдження порнографічних файлів, а також мобільні телефони.За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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