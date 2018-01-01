Луцька влада шантажує Покровського, бо він «не їхній», - Юрій Моклиця





Про це в інтерв'ю "Першому" розповів експерт ГО "Волинський Центр розвитку урядування" Юрій Моклиця, пише



Зі слів екс-заступника міського голови Юрія Моклиці, ще за часів їхньої каденції це питання вивчили і прийняли рішення.



Нагадаємо, виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення щодо розірвання договору про співпрацю між ТзОВ "Проміньпарксерс" та Луцьким плавальним басейном, внаслідок чого РЦ "Промінь" залишився без парковки.



"Були якісь дискусії щодо того, чи зберегти тих два десятки дерев, чи зробити паркову... Але об'єктивно: центр міста, насичений мікрорайон. Місто, звісно, має забезпечити базові потреби комунікації, дороги та інфраструктури. Тоді знайшли компромісний варіант, лояльний обом сторонам, і там могли паркуватись відвідувачі розважального центру і басейну. Всі зауваження були враховані, ми все зробили, і це було демократично", – зазначив він.



Окрім того, додав Юрій Моклиця, представники УКРОПу теж голосували за це рішення. А сам договір підписали на 25 років.



"Я не знаю, яка в них там політична мотивація, для чого пересувати Покровського (Андрій Покровський – депутат Луцької міської ради, бізнесмен, співвласник РЦ "Промінь", – К.). Звісно, я здогадуюсь, бо він не "їхній". Він робить щось таке, що їм не подобається. Разом з тим, він працює конструктивно, грамотно і таким чином показує їхню недолугість. А це, вочевидь, їх злить. Таким чином, вони взялись торгуватись з ним і шантажувати.



Це абсурдне рішення, і я категорично такого не визнаю. Ніколи у своїй роботі ні я, ні Микола Ярославович (Микола Романюк – колишній Луцький міський голова, – К.), ні мої колеги такого собі не дозволяли", – зауважив Моклиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфлікт між «Променем» та Луцьким плавальним басейном, через який у РЦ забрали парковку, має політичне підґрунтя.Про це в інтерв'ю "Першому" розповів експерт ГО "Волинський Центр розвитку урядування", пише Конкурент Зі слів екс-заступника міського голови Юрія Моклиці, ще за часів їхньої каденції це питання вивчили і прийняли рішення.Нагадаємо, виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення щодо розірвання договору про співпрацю між ТзОВ "Проміньпарксерс" та Луцьким плавальним басейном, внаслідок чого РЦ "Промінь" залишився без парковки."Були якісь дискусії щодо того, чи зберегти тих два десятки дерев, чи зробити паркову... Але об'єктивно: центр міста, насичений мікрорайон. Місто, звісно, має забезпечити базові потреби комунікації, дороги та інфраструктури. Тоді знайшли компромісний варіант, лояльний обом сторонам, і там могли паркуватись відвідувачі розважального центру і басейну. Всі зауваження були враховані, ми все зробили, і це було демократично", – зазначив він.Окрім того, додав Юрій Моклиця, представники УКРОПу теж голосували за це рішення. А сам договір підписали на 25 років."Я не знаю, яка в них там політична мотивація, для чого пересувати Покровського (– депутат Луцької міської ради, бізнесмен, співвласник РЦ "Промінь", – К.). Звісно, я здогадуюсь, бо він не "їхній". Він робить щось таке, що їм не подобається. Разом з тим, він працює конструктивно, грамотно і таким чином показує їхню недолугість. А це, вочевидь, їх злить. Таким чином, вони взялись торгуватись з ним і шантажувати.Це абсурдне рішення, і я категорично такого не визнаю. Ніколи у своїй роботі ні я, ні Микола Ярославович (– колишній Луцький міський голова, – К.), ні мої колеги такого собі не дозволяли", – зауважив Моклиця.

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