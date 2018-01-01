Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО





Місцевий фермер поскладав нерозпродану капусту біля свого господарства, городина зогнила і отруює смородом навіть сусіднє село Озденіж, що за кілометр, - пише інтернет-видання



Селяни розповідають, що гори відходів лежать уже півроку. Поруч – церква, хати, сільська рада.



«Ой Боже, воно так смердить. Як вітер повіє, то тут страшне, що робиться. То те саме Брище», - каже місцева мешканка Алла.



Селянин Сергій Рижко пригадує, що раніше фермер вивозив незатребувану капусту на поле, де подрібнював її і використовував, як добриво. А минулого року просто поскладав у кагати, накривши соломою.



У сільській раді, кажуть, горе-фермера просили прибрати зіпсовану городину, однак той не погодився.



«Напевно, він не розпродав ту капусту. А вона в кагатах ще й перемерзла зимою. Ми, звичайно, просили прибрати, але все на місці лишається», - зауважив Іванчицький сільський голова Іван Олексійчук.



Сам же фермер запевняє - капусту не викидав, а просто поскладав біля сховища. Мовляв, після жнив вивезе відходи на поле. Тоді їх використають, як добриво.



«Був дуже хороший врожай і ми просто не мали куди її подіти. Мусово було складати біля сховища. Я її не викидав», - пояснює Олександр Щурик.



Цікаво, що аграрій вже став фігурантом й іншого скандалу. За те, що захопив під сховище більше землі, ніж належить, його кілька разів штрафували. Щоправда, не на велику суму - на 340 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Іванчиці Рожищенського району через гнилу капусту усім селом розповсюдився сморід.Місцевий фермер поскладав нерозпродану капусту біля свого господарства, городина зогнила і отруює смородом навіть сусіднє село Озденіж, що за кілометр, - пише інтернет-видання Волинь24 Селяни розповідають, що гори відходів лежать уже півроку. Поруч – церква, хати, сільська рада.«Ой Боже, воно так смердить. Як вітер повіє, то тут страшне, що робиться. То те саме Брище», - каже місцева мешканкаСелянинпригадує, що раніше фермер вивозив незатребувану капусту на поле, де подрібнював її і використовував, як добриво. А минулого року просто поскладав у кагати, накривши соломою.У сільській раді, кажуть, горе-фермера просили прибрати зіпсовану городину, однак той не погодився.«Напевно, він не розпродав ту капусту. А вона в кагатах ще й перемерзла зимою. Ми, звичайно, просили прибрати, але все на місці лишається», - зауважив Іванчицький сільський голова Іван Олексійчук.Сам же фермер запевняє - капусту не викидав, а просто поскладав біля сховища. Мовляв, після жнив вивезе відходи на поле. Тоді їх використають, як добриво.«Був дуже хороший врожай і ми просто не мали куди її подіти. Мусово було складати біля сховища. Я її не викидав», - пояснюєЦікаво, що аграрій вже став фігурантом й іншого скандалу. За те, що захопив під сховище більше землі, ніж належить, його кілька разів штрафували. Щоправда, не на велику суму - на 340 гривень.

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