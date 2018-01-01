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Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО

Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
У селі Іванчиці Рожищенського району через гнилу капусту усім селом розповсюдився сморід.

Місцевий фермер поскладав нерозпродану капусту біля свого господарства, городина зогнила і отруює смородом навіть сусіднє село Озденіж, що за кілометр, - пише інтернет-видання Волинь24.

Селяни розповідають, що гори відходів лежать уже півроку. Поруч – церква, хати, сільська рада.

«Ой Боже, воно так смердить. Як вітер повіє, то тут страшне, що робиться. То те саме Брище», - каже місцева мешканка Алла.

Селянин Сергій Рижко пригадує, що раніше фермер вивозив незатребувану капусту на поле, де подрібнював її і використовував, як добриво. А минулого року просто поскладав у кагати, накривши соломою.

У сільській раді, кажуть, горе-фермера просили прибрати зіпсовану городину, однак той не погодився.

«Напевно, він не розпродав ту капусту. А вона в кагатах ще й перемерзла зимою. Ми, звичайно, просили прибрати, але все на місці лишається», - зауважив Іванчицький сільський голова Іван Олексійчук.

Сам же фермер запевняє - капусту не викидав, а просто поскладав біля сховища. Мовляв, після жнив вивезе відходи на поле. Тоді їх використають, як добриво.

«Був дуже хороший врожай і ми просто не мали куди її подіти. Мусово було складати біля сховища. Я її не викидав», - пояснює Олександр Щурик.

Цікаво, що аграрій вже став фігурантом й іншого скандалу. За те, що захопив під сховище більше землі, ніж належить, його кілька разів штрафували. Щоправда, не на велику суму - на 340 гривень.

Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО
Волинське село засмерділося гнилою капустою. ФОТО

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Теги: сморід, Іванчиці
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Коментарі 1
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