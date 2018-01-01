У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія
Сьогодні, 15:14
У Луцьку, на вулиці Ковельській, затримали одного з двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці гаманця.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Один з очевидців пригоди Юрій Янчук розповів, що їхав у маршрутці. Транспорт зупинився поблизу ринку, і одна з пасажирок виявила, що гаманець зник. Тим часом, з транспортного засобу вийшло двоє чоловіків, які стали за зупинкою, передали щось одне одному та розійшлись.
З маршрутки вибігли дільничний інспектор та небайдужий пасажир і затримали одного зі співучасників злочину. Інший побіг в невідомому напрямку.
На місце одразу прибув екіпаж патрульних і слідчо-оперативна група.
Орієнтування щодо другого співучасника передано екіпажам патрульних, які працюють в цьому напрямку.
З затриманим працюють слідчі.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Один з очевидців пригоди Юрій Янчук розповів, що їхав у маршрутці. Транспорт зупинився поблизу ринку, і одна з пасажирок виявила, що гаманець зник. Тим часом, з транспортного засобу вийшло двоє чоловіків, які стали за зупинкою, передали щось одне одному та розійшлись.
З маршрутки вибігли дільничний інспектор та небайдужий пасажир і затримали одного зі співучасників злочину. Інший побіг в невідомому напрямку.
На місце одразу прибув екіпаж патрульних і слідчо-оперативна група.
Орієнтування щодо другого співучасника передано екіпажам патрульних, які працюють в цьому напрямку.
З затриманим працюють слідчі.
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