У Луцьку «на гарячому» затримали кишенькового крадія

У Луцьку, на вулиці Ковельській, затримали одного з двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці гаманця.Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.Один з очевидців пригодирозповів, що їхав у маршрутці. Транспорт зупинився поблизу ринку, і одна з пасажирок виявила, що гаманець зник. Тим часом, з транспортного засобу вийшло двоє чоловіків, які стали за зупинкою, передали щось одне одному та розійшлись.З маршрутки вибігли дільничний інспектор та небайдужий пасажир і затримали одного зі співучасників злочину. Інший побіг в невідомому напрямку.На місце одразу прибув екіпаж патрульних і слідчо-оперативна група.Орієнтування щодо другого співучасника передано екіпажам патрульних, які працюють в цьому напрямку.З затриманим працюють слідчі.