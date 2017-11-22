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Лучан кличуть на перший туристичний форум міста

Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
У Луцьку проведуть туристичний форум.

15 червня відбудеться перший туристичний форум Луцька - «WEST TOURISM FORUM 2018».

Спікерами форуму будуть експерти у сфері туризму з Києва, Одеси, Львова та Луцька.

Форум, в першу чергу, орієнтований на власників і керівників туристичного бізнесу, готельєрів, рестораторів, менеджерів туристичних фірм та організацій, власників та менеджерів логістичних і транспортних компаній, представників влади, організаторів масових заходів, працівників музеїв, закладів культури, а також усіх зацікавлених у розвитку туристичної галузі міста Луцька та усіх, хто прагне знайти партнерів для реалізації ідей та бізнесу у сфері туризму.

Форум відбудеться 15 червня в кінокомплексі КРЦ «Адреналін сіті».
Вхід вільний.

Щоб взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися на сайті http://tourism.wmf.com.ua/.

Реєстрація учасників при вході здійснюватиметься з 8:30 до 9:30. Початок форуму о 9:30.

Лучан кличуть на перший туристичний форум міста


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Теги: туризм, Луцьк, форум
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