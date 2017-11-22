Лучан кличуть на перший туристичний форум міста

У Луцьку проведуть туристичний форум.15 червня відбудеться перший туристичний форум Луцька - «WEST TOURISM FORUM 2018».Спікерами форуму будуть експерти у сфері туризму з Києва, Одеси, Львова та Луцька.Форум, в першу чергу, орієнтований на власників і керівників туристичного бізнесу, готельєрів, рестораторів, менеджерів туристичних фірм та організацій, власників та менеджерів логістичних і транспортних компаній, представників влади, організаторів масових заходів, працівників музеїв, закладів культури, а також усіх зацікавлених у розвитку туристичної галузі міста Луцька та усіх, хто прагне знайти партнерів для реалізації ідей та бізнесу у сфері туризму.Форум відбудеться 15 червня в кінокомплексі КРЦ «Адреналін сіті».Вхід вільний.