Лучан кличуть на перший туристичний форум міста
Сьогодні, 15:26
У Луцьку проведуть туристичний форум.
15 червня відбудеться перший туристичний форум Луцька - «WEST TOURISM FORUM 2018».
Спікерами форуму будуть експерти у сфері туризму з Києва, Одеси, Львова та Луцька.
Форум, в першу чергу, орієнтований на власників і керівників туристичного бізнесу, готельєрів, рестораторів, менеджерів туристичних фірм та організацій, власників та менеджерів логістичних і транспортних компаній, представників влади, організаторів масових заходів, працівників музеїв, закладів культури, а також усіх зацікавлених у розвитку туристичної галузі міста Луцька та усіх, хто прагне знайти партнерів для реалізації ідей та бізнесу у сфері туризму.
Форум відбудеться 15 червня в кінокомплексі КРЦ «Адреналін сіті».
Вхід вільний.
Щоб взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися на сайті http://tourism.wmf.com.ua/.
Реєстрація учасників при вході здійснюватиметься з 8:30 до 9:30. Початок форуму о 9:30.
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15 червня відбудеться перший туристичний форум Луцька - «WEST TOURISM FORUM 2018».
Спікерами форуму будуть експерти у сфері туризму з Києва, Одеси, Львова та Луцька.
Форум, в першу чергу, орієнтований на власників і керівників туристичного бізнесу, готельєрів, рестораторів, менеджерів туристичних фірм та організацій, власників та менеджерів логістичних і транспортних компаній, представників влади, організаторів масових заходів, працівників музеїв, закладів культури, а також усіх зацікавлених у розвитку туристичної галузі міста Луцька та усіх, хто прагне знайти партнерів для реалізації ідей та бізнесу у сфері туризму.
Форум відбудеться 15 червня в кінокомплексі КРЦ «Адреналін сіті».
Вхід вільний.
Щоб взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися на сайті http://tourism.wmf.com.ua/.
Реєстрація учасників при вході здійснюватиметься з 8:30 до 9:30. Початок форуму о 9:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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