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На Волині за півроку затримали майже 600 громадян за самогоноваріння

На Волині за півроку затримали майже 600 громадян за самогоноваріння
Волинські поліцейські притягнули до відповідальності понад 5 тисяч осіб за розпивання алкоголю у громадських місцях.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Також майже 600 жителів області поліцейські притягнули до відповідальності за самогоноваріння.

Співробітники поліції також проводять системні заходи щодо виявлення інших правопорушень законодавства у сфері виробництва й реалізації алкогольної продукції та недопущення обігу фальсифікованих алкогольних напоїв.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, протягом п’яти місяців на Волині згідно зі ст. 156 КУпАП за порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами до адмінвідповідальності притягнуто 30 осіб, за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва – 83 особи.

Окрім того, співробітниками ювенальної превенції виявлено 20 правопорушень за ст.175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) серед неповнолітніх.

Інспектори ювенальної превенції склали 10 протоколів за фактами продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, сім протоколів за порушення правил перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування.

За всіма фактами, виявлених правопорушень в сфері реалізації алкогольної та тютюнової продукції неповнолітнім до органів державної влади надіслані відповідні подання та інформації з метою вжиття заходів реагування до порушників законодавства.

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Теги: поліція, Волинь, алкоголь
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